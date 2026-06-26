7 kişilik Skoda Peaq Skoda'nın yeni yedi koltuklu amiral gemisi, 640 kilometrenin üzerinde menziliyle tamamen elektrikli model serisinin zirvesinde yer alıyor. Skoda’nın şimdiye kadar ürettiği en büyük araç olan Peaq 935 litreye kadar bagaj kapasitesi sunuyor.

7 kişilik Skoda Peaq Çek marka Skoda’nın şimdiye kadar ürettiği en büyük modeli olan Peaq resmi olarak tanıtıldı. Yaklaşık 4,9 metre uzunluğunda olan tamamen elektrikli ve 7 koltuklu model markanın yeni amiral gemisi konumunda.

7 kişilik Skoda Peaq Modern Solid tasarım dilini takip eden model, 4.874 mm uzunluk ve 2.965 mm aks mesafesine sahip. Bu da markanın büyük SUV’u Kodiaq’tan 116 mm daha uzun olduğu anlamına geliyor.

7 kişilik Skoda Peaq Hem ön hem de arka farlarda yeni T şeklinde ışık imzası bulunuyor. Peaq, Skoda tarihinde bir çok ilki bünyesinde barındırıyor. 2.1 metrekare ile markanın en büyüğü olan panoramik cam tavan, Dinamik Gölge Kontrolüne sahip ilk model. Ayrıca markanın gizli kapı kollarına sahip ilk modeli. Bu boyutlarına rağmen aracın 0,249'luk bir sürtünme katsayısı bulunuyor.

7 kişilik Skoda Peaq GÜÇ VE PERFORMANS VERİLERİ Peaq, 63 kWh ve 91 kWh olmak üzere iki farklı batarya kapasitesiyle sunuluyor. 91 kWh'lik batarya, Skoda'nın bugüne kadar ürettiği tüm elektrikli araçlara takılan en yüksek kapasiteli batarya olma özelliğini taşıyor.

7 kişilik Skoda Peaq 150 kW ile 220 kW arasında değişen güç çıkışlarına sahip üç farklı güç aktarma sistemi seçeneği ve arka tekerlekten çekişli veya dört tekerlekten çekişli versiyonlar olacak.

7 kişilik Skoda Peaq Arkadan itişli versiyon 63 kWh batarya ile 204 beygir güç üretirken, 450 kilometreye kadar menzil sunuyor. 91 kWh'lik güçlü versiyon ise 286 beygir güç üretirken, 640 kilometreye kadar menzil vadediyor. Aynı batarya paketinin dört çeker versiyonu ise 299 beygir güç üretirken 610 kilometre menzil sunuyor.

7 kişilik Skoda Peaq Peaq, tek pedallı sürüşü destekliyor ve verimliliği artıran yeni nesil bir ısı pompasına sahip. Peaq ayrıca çift yönlü şarjı da (V2L) destekleyerek, bataryada depolanan enerjinin araç dışında da kullanılmasını sağlıyor. DC hızlı şarjla giriş seviyesi versiyon yüzde 10’dan yüzde 80’e 27 dakikada, üst donanımlar ise 28 dakikada şarj oluyor.

7 kişilik Skoda Peaq 7 KİŞİLİK İÇ MEKAN Peaq, 7 kişilik ve 5 kişilik oturma düzenine sahip. Beş koltuklu konfigürasyonda, 935 litrelik bagaj hacmine ek olarak 37 litrelik ön bagaj da yer alıyor. 7 koltuklu versiyonda tüm koltuklar kullanımdayken 299 litrelik bagaj alanı kalıyor.

7 kişilik Skoda Peaq 10 inçlik sürücü ekranı ve dikey konumlandırılmış Android tabanlı 13,6 inç multimedya ekranı yer alıyor. Ayrıca, artırılmış gerçeklik özelliğine sahip head-up gösterge opsiyonel olarak sunuluyor.

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