SPK onayının ardından Orzaks İlaç halka arzında talep toplama süreci başlıyor. Halka arz tarihleri, fiyatı ve yatırımcı başına düşmesi beklenen lot sayısı ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Orzaks halka arz ne zaman, kaç lot verir?

Takviye edici gıda sektöründe faaliyet gösteren Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından halka arz sürecine hazırlanıyor. Halka arzda yatırımcılar, talep toplama takvimi ile hisse fiyatı ve dağıtım detaylarını araştırmaya başladı.

ORZAKS HALKA ARZ NE ZAMAN?

SPK tarafından onaylanan Orzaks halka arzında yatırımcı talepleri 29 Haziran, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2026 tarihlerinde toplanacak. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor.

Orzaks halka arz ne zaman, kaç lot verir? Orzaks halka arz fiyatı

Halka arz kapsamında toplam 52 milyon 500 bin adet pay yatırımcılara sunulacak. Bunun 31 milyon 500 bin nominal değerli paylar sermaye artışı, 21 milyon adedi ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirket sermayesinin 307 milyon TL'den 338 milyon 500 bin TL'ye yükselmesi planlanırken, halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 15,51 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 3 milyar 622 milyon 500 bin TL olması bekleniyor.

ORZAKS HALKA KAÇ LOT VERİR?

Orzaks halka arzında yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Ancak kişi başına düşecek lot sayısı, talep toplama süreci tamamlandıktan sonra halka arza katılan yatırımcı sayısına göre netleşecek.

Orzaks halka arz ne zaman, kaç lot verir? Orzaks halka arz fiyatı

ORZAKS HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Orzaks halka arzında pay başına satış fiyatı 69 TL olarak belirlendi. Halka arz kapsamında satışa sunulacak 52 milyon 500 bin adet payın tamamı bu sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak. Şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,6 milyar TL seviyesinde hesaplanırken, payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.

Takviye edici gıda sektöründe faaliyet gösteren Orzaks; omega-3, vitamin ve mineral destekleri, probiyotikler, kolajen ürünleri, bitkisel ekstreler ve kozmetik ürünlerinden oluşan geniş bir ürün portföyüne sahip bulunuyor. Şirket ürünlerini Türkiye genelindeki ecza depoları aracılığıyla eczanelere ulaştırırken, dağıtım ağı sayesinde yaklaşık 30 bin eczaneye erişim kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor.

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