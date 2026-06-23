Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'de talep toplama süreci başladı. Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket, BETAE işlem koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanırken yatırımcılar halka arz detaylarını araştırmaya başladı. ''Beta Enerji halka arz katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı kaç TL, talep toplama kaç gün sürecek?'' soruları gündemde.

Enerji ekipmanları üreticisi Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin halka arzı için yatırımcı talepleri 23 Haziran itibarıyla alınmaya başlandı. Şirketin daha önce planlanan halka arz takviminde güncelleme yapılmasının ardından yeni tarihlerin kesinleşmesiyle birlikte talep toplama süreci başladı. Peki, Beta Enerji halka arz katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı kaç TL, talep toplama kaç gün sürecek?

Beta Enerji halka arz başladı! Katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı kaç TL, talep toplama kaç gün sürecek?

BETA ENERJİ HALKA ARZ SON GÜN NE ZAMAN?

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci 23 Haziran'da başladı. Yatırımcılar taleplerini 23, 24 ve 25 Haziran 2026 tarihlerinde iletebilecek. Halka arza katılmak isteyenler için son gün 25 Haziran 2026 mesai bitimi olacak.

Beta Enerji halka arz başladı! Katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı kaç TL, talep toplama kaç gün sürecek?

BETA ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Beta Enerji halka arz katılım endeksine uygundur. Katılım finans ilkelerine göre yatırım yapmak isteyen yatırımcılar da halka arza başvuruda bulunabiliyor.

Beta Enerji halka arz başladı! Katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı kaç TL, talep toplama kaç gün sürecek?

BETA ENERJİ HİSSE FİYATI KAÇ TL?

BETAE koduyla halka arz edilen şirketin pay fiyatı 40 TL olarak belirlendi. Talep toplama işlemleri sabit fiyatla gerçekleştirilirken yatırımcılar hisseleri belirlenen fiyat üzerinden satın alabiliyor.

Beta Enerji halka arz başladı! Katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı kaç TL, talep toplama kaç gün sürecek?

BETA ENERJİ BORSA KODU NEDİR?

Beta Enerji halka arz sonrasında Borsa İstanbul'da BETAE işlem koduyla işlem görecek. Yatırımcılar halka arz sürecinde ve sonrasında şirket hisselerini bu kod üzerinden takip edebilecek.

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