Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. halka arzında önemli bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan halka arz sürecinde talep toplama takvimi güncellenirken, yatırımcıların merak ettiği "Beta Enerji halka arz ertelendi mi?" sorusu da cevap buldu. BETAE koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan şirketin yeni talep toplama tarihleri belli oldu.

Beta Enerji halka arz ertelendi mi sorusu gündemde. 1997 yılında kurulan Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., enerji sektörüne yönelik ekipman üretimi gerçekleştiriyor. Şirket özellikle transformatör üretimi alanında faaliyet gösteriyor. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde üretim yapan firma; yağlı tip, kuru tip ve özel amaçlı transformatörlerin yanı sıra enerji iletim ve dağıtım sistemlerinde kullanılan çeşitli çözümler geliştiriyor. Halka arz olmaya hazırlanan firma için ise talep toplama tarihleri netlik kazandı. Peki, Beta Enerji halka arz ne zaman?

Beta Enerji halka arz ertelendi mi? İşte talep toplama tarihleri

BETA ENERJİ HALKA ARZ ERTELENDİ Mİ?

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin halka arz sürecinde talep toplama takvimi değiştirildi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre izahnamede yer alan bazı bilgilerin güncellenmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunuldu. Yaşanan gelişmenin ardından talep toplama tarihleri ileri bir tarihe alınarak yeniden düzenlendi.

Beta Enerji halka arz ertelendi mi? İşte talep toplama tarihleri

BETA ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

BETAE işlem koduyla borsada işlem görmeye hazırlanan Beta Enerji'nin halka arzında talep toplama işlemleri 23, 24 ve 25 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Hisseler yatırımcılara 40 TL sabit fiyatla sunulacak. Halka arz sonrasında şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesi bekleniyor.

Beta Enerji halka arz ertelendi mi? İşte talep toplama tarihleri

BETA ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şirket tarafından yayımlanan halka arz bilgilerine göre Beta Enerji payları katılım endeksi kriterlerine uygun bulunuyor. Bu nedenle katılım finans esaslarına göre yatırım yapan yatırımcılar da halka arza başvurabilecek.

Beta Enerji halka arz ertelendi mi? İşte talep toplama tarihleri

BETA ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Beta Enerji halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara toplam 30 milyon 375 bin lot tahsis edildi. Dağıtımın eşit yöntemle yapılması planlanırken, kişi başına düşecek lot miktarı katılımcı sayısına göre değişiklik gösterecek.



150 bin katılımcıda yaklaşık 202 lot

250 bin katılımcıda yaklaşık 121 lot

350 bin katılımcıda yaklaşık 86 lot

500 bin katılımcıda yaklaşık 61 lot

700 bin katılımcıda yaklaşık 43 lot

1,1 milyon katılımcıda yaklaşık 28 lot

1,6 milyon katılımcıda yaklaşık 19 lot

2,2 milyon katılımcıda yaklaşık 14 lot

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