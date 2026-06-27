Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 27 Haziran Cumartesi günü Çubuk, Beypazarı, Etimesgut, Polatlı ve Sincan ilçelerinde arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntıları merak ediyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kentin bazı ilçelerinde meydana gelen arızalar nedeniyle geçici su kesintileri yaşandığını açıkladı. ASKİ'nin yayımladığ günlük su kesintisi programına göre, Çubuk, Beypazarı, Etimesgut, Polatlı ve Sincan ilçelerindeki bazı mahallelere su verilemeyecek.

ANKARA'DA SULAR NEDEN KESİLDİ?

Çubuk ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Reşadiye Sokak'ta, doğal gaz firması tarafından gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında içme suyu şebeke hattının zarar görmesi nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Beypazarı Ayvaşık Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde bulunan Ø110 PE boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanıyor.

Etimesgut Bahçekapı Mahallesi 2472. Cadde'de Ø100 dağıtım şebeke borusunda oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

27 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI

ASKİ su kesintisi programı! Ankarada sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi programı! Ankarada sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi programı! Ankarada sular ne zaman gelecek?

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