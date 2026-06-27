2026 MasterChef üçlü elemeler için geri sayım sürüyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de ilk tur seçmeleri devam ederken, izleyiciler üçlü eleme etabının başlayacağı tarihi ve ana kadro sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda ilk tur heyecanı tüm hızıyla devam ederken, yarışmacıların ana kadroya giden yoldaki ilk büyük sınavı olan üçlü elemelere ilişkin araştırmalar da arttı. Programın takipçileri, üçlü düelloların ne zaman başlayacağını merak ediyor.

2026 MASTERCHEF ÜÇLÜ ELEMELER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda üçlü eleme aşamasının başlayacağı tarih için TV8 veya yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yarışmada ilk tur seçmelerinin tamamlanmasının ardından üçlü düello etabına geçilmesi bekleniyor. Geçmiş sezonlardaki yayın akışı dikkate alındığında, ilk turun tamamlanmasının ardından üçlü eleme bölümlerinin kısa süre içerisinde ekranlara gelmesi öngörülüyor. Ancak kesin tarih, TV8'in yayın akışı ve resmi duyurularıyla netleşecek.

2026 MasterChef üçlü elemeler ne zaman başlıyor?

Üçlü elemeler, MasterChef Türkiye formatının en kritik aşamalarından biri olarak öne çıkıyor. İlk turda başarılı olan yarışmacılar üç kişilik gruplar halinde aynı mutfakta mücadele ediyor. Şeflerin belirlediği konsept doğrultusunda hazırlanan tabaklar değerlendiriliyor ve her gruptan yalnızca bir yarışmacı bir üst tura yükselerek ana kadro yolunda avantaj elde ediyor. Üçlü eleme sürecinin tamamlanmasının ardından ana kadro seçmeleri başlayacak.

2026 MasterChef üçlü elemeler ne zaman başlıyor?

MASTERCHEF ÜÇLÜ ELEMELER NASIL YAPILIYOR?

İlk turu geçen yarışmacılar üç kişilik gruplar halinde aynı etapta yarışıyor. Her grubun sonunda jüri değerlendirmesiyle yalnızca bir yarışmacı bir üst tura yükseliyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

2026 sezonunda jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna bulunuyor. Üç deneyimli şef yarışmacıların performanslarını değerlendiriyor.

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