42 sene önce gişede hayal kırıklığı meydana getirip uzun yıllar ortadan kaybolan “Supergirl” karakteri, dondurucudan çıkarılarak tekrar solo bir filmle beyazperdeye geliyor. Ancak asi süper kahramanın Dünya umurunda değil!

Süper kahramanlar dünyası karaktere doymuyor! Yönetmenliğini Craig Gillespie’nin üstlendiği “Supergirl” DC’nin asi kız karakterini, uzay westerni denilebilecek bir filmle karşımıza çıkarıyor. İlk solo filmi 1984 yılında vizyona giren ama beklenen başarıyı yakalayamayan Süpermen’in asi kuzeni, uzun zaman ortadan kaybolmuştu.

Şimdi ise tekrar ısıtılarak getiriliyor. Supergirl’ü Milly Alcock’un canlandırdığı yapımda Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham ve Jason Momoa gibi oyuncular da rol alıyor.

DÜNYAYI KURTARMIYOR, İNTİKAM PEŞİNDE KOŞUYOR

Eserdeki hikâye dünyada değil, fezanın farklı yerlerinde geçiyor. Supergirl namıdiğer Kara Zor-El, harap olmuş Krypton gezegeninin bir parçasında büyümüş, çocukluğu ölümler ve trajedilerle geçmiş biri olarak öne çıkıyor; öfkeli, karanlık ve oldukça yaralı bir karakter olarak tasvir ediliyor. Bu yüzden Dünya’yı kurtarmak yerine intikam alma hevesiyle hareket ediyor.

Galakside köpek Krypto ile dolaşan Kara, bir gezegende Ruthye adlı babası acımasız bir suçlu tarafından öldürülmüş kızla tanışıyor. Supergirl, önce isteksiz olsa da sonradan bu kızın intikam yolculuğuna dâhil olmaya karar veriyor. Lobo (Jason Momoa) karakateri de ilk defa sinemada arzı endam ederek ödül avcısı olarak hikâyeye dâhil oluyor. Eserde Supergirl, tekrar yorumlanarak artık kanıksadığımız feminist alt metinleri tekrar ediyor.

'7 DOGS'... ORTA DOĞULU ‘BAD BOYS’

Beyazperdede yeni eksenler meydana geliyor. Artık “Genel Eğlence Otoritesi” adlı bir kurumu olan Suudi Arabistan, sinemada atağa geçmiş vaziyette. Bunun ilk büyük ölçekli çıktısı olan “7 Dogs” adlı film bugün beyazperdeye yansıyor.

Sinemada bu hafta | Dünya umurunda değil! Süpermen’in asi kuzeni yine geldi

“Bad Boys” serisine de imza atan Fas kökenli yönetmen ikilisi Adil El Arbi ve Bilall Fallah’ın çektiği film, malum oyuncu kadrosunda yer alan Giancarlo Esposito’nun İslam’ı seçmesiyle gündeme geldi. Peki karşımızda nasıl bir film var?

Esposito’nun yanı sıra Karim Abdel Aziz, Ahmed Ezz ve Monica Bellucci gibi isimlerin de rol aldığı yapımda, “Pink Lady” denilen sentetik bir uyuşturucunun dünyada yayılması ve ölümlere yol açması ana tehlike olarak sunuluyor.

Bunun arka planında kendilerine “köpek” denen ve dünyanın farklı bölgelerine yayılmış yedi suç baronu yer alıyor. İnterpol ajanı Khalid Al-Azzazi ise kendisine Orta Doğu’ya yaklaşmakta olan tehlikeyi durdurma görevi verildiğinde düğün hazırlıkları içerisinde bulunuyor. El mahkum izdivacını erteleyip vazifeyi kabul eden Al-Azzazi, kilit isme ulaşmak için hapisteki suç üyelerinden Ghali’yle iş birliği yapmak zorunda kalıyor.

Aksiyon, gerilim ve mizahı harmanlayan gişeye dönük bu eser, “Bad Boys”tan izler taşıyor. İki polis yerine, bir ajan ve bir suçlu ikilisi konuyor. “7 Dogs”u mantığınızı geri plana atarak seyretmeye muvaffak olabilirseniz büyük ölçüde sizi eğlendirmeyi başarıyor. Eserin en başarılı tarafı ise dinamik ve sıra dışı açılarla yapılmış çekimleri. Buna animasyonlar da eklenerek yüksek tempolu bir film ortaya çıkarılıyor. Giancarlo Esposito ise daha önceki karakterlerini hatırlatan bir baron olarak nihayette karşımıza çıkıyor ama mahdut bir performans sergiliyor.

ENTERESAN ALT METİNLER

Ancak yapım, orijinal bir hikâyeye sahip olmadığı gibi, senaryosunda da problemler barındırıyor. Böylece “Bad Boys” gibi Hollywood yapımlarının Orta Doğulu versiyonu çekilmiş oluyor. Bolca gökdelen gördüğümüz filmde, enteresan şekilde özellikle kadınlar üzerinden modern bir Orta Doğu toplumu resmetmek için fazlaca çaba harcanıyor!

Sinemada bu hafta | Dünya umurunda değil! Süpermen’in asi kuzeni yine geldi

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

● “Serseri”

● “Derin Kabus”

● “Şeytani Yayın”

● “Dikkat: Kıyamet!”

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