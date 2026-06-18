Yeşilçam'ın usta oyuncularından İhsan Gedik'in sağlık durumuyla ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, 83 yaşındaki oyuncunun hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Yeşilçam'ın unutulmaz karakter oyuncularından İhsan Gedik'ten üzen haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 83 yaşındaki usta oyuncunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Onur Akay kaleme aldığı yazıda, Yeşilçam döneminde oynadığı sert ve kötü karakterlerle tanınan, yaklaşık 48 yıllık kariyerinde 600'e yakın filmde rol alan İhsan Gedik'in sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alındığını duyurdu.

Zor günler geçiriyordu: Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik'ten kötü haber…

“DUALARIMIZI EKSİK ETMEYELİM”

Akay, geçtiğimiz nisan ayında İstanbul Karaköy-Tünel hattında bastonuyla yürürken görüntülenen ve geçimini sağlamak amacıyla anılarını ve fotoğraflarını içeren kitabını satmaya çalışan Gedik'in zor günler geçirdiğini belirtti. Akay, sağlık sorunları yaşayan usta oyuncunun GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade etti.

Paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

“Geçtiğimiz Nisan ayında, İstanbul Karaköy-Tünel hattında bastonuna yaslanarak güçlükle yürüyen, geçimini sağlamak için anılarını ve fotoğraflarını içeren kitabını sokak sokak satmaya çalışan 83 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik'in o iç burkan hali, hepimizin yüreğini dağlamıştı. Ne yazık ki, usta sanatçı için zor günler devam ediyor. Sağlık sorunları yaşayan İhsan Gedik, Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Onun bu zorlu mücadelesinde dualarımızı eksik etmeyelim.”

Zor günler geçiriyordu: Yeşilçam oyuncusu İhsan Gedik'ten kötü haber…

600 FİLME SIĞAN BİR KARİYER…

Yeşilçam sinemasının önemli karakter oyuncularından biri olan İhsan Gedik, özellikle üstlendiği sert mizaçlı ve kötü karakterlerle sinemaseverlerin hafızasında yer edindi. 10 Haziran 1942 doğumlu oyuncu, 1963 yılında başladığı sinema kariyerinde yaklaşık 600 filmde rol aldı. Gedik, başta Yılmaz Güney ve Cüneyt Arkın olmak üzere dönemin birçok önemli oyuncusuyla aynı projelerde kamera karşısına geçti.

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