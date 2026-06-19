Ciddi seyirci kaybeden sinema salonları için promosyon kapısı tekrar açıldı. Biletlerde %70’e varan indirim yapılabilecek.

MURAT ÖZTEKİN - Sinemalarda, salon sahipleri ile yapımcıları karşı karşıya getiren 2019’daki “Patlamış Mısır Krizi” sonrasında daraltılan promosyon bilet uygulaması tekrar genişletildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinemaları canlandırmak için hazırlanan yeni yönetmeliğe göre sinema salonları “özel bilet” adı altında yüzde 70’e kadar indirim yapabilecek.



Resmî Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe giren “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte, “film özel bileti” türünde sinema salonu işletmecileri tarafından belirlenen tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70’i aşmayan oranda indirim uygulanabilecek ve biletler sabit fiyatla satışa sunulabilecek.



Salonlarda “özel bilet” dönemi! Yüzde 70 indirim sinemaları kurtarır mı?

Öte yandan düzenlemeye göre belirli yaş üzeri, kamu meslek grubu, halk günü ve öğrenci biletlerinde tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 40’a kadar indirim yapılabilecek. Engelli, şehit yakını ve gazi, sabah seansı, kurum ve izleyici özel biletlerinde ise indirim oranı yüzde 50’ye kadar uygulanabilecek.

Böylece yapımlar için yeni pazarlama yöntemleri uygulanabilecek. Bu kararla Türkiye’de 233 TL olan ortalama bilet fiyatı, bazı özel kampanya dönemlerinde 100 liranın altına düşebilecek.



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Türkiye’deki sinema salonları son yıllarda tarihinin en zor dönemlerinden birini geçiriyor. Sinema seyircisi geçen sene yüzde 15 düşüşle 27,6 milyona gerilemişti. Bu adımın sinema salonlarını kurtarmak için atıldığı görülüyor. Ancak sinemalardaki esas problemin bilet fiyatlarından ziyade kaliteli yapım eksikliği olduğunu düşünen salon sahipleri de var. Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi isimlerin yıllardır sinemaya film üretmediği biliniyor. En çok yerli film seyredilen ülkelerden biri olan Türkiye’de, bu durum gişeye daha çok tesir ediyor. Dolayısıyla atılan adımların yeterince etkili olmama ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Salonlarda “özel bilet” dönemi! Yüzde 70 indirim sinemaları kurtarır mı?

Peki, bu durum yeni bir “Patlamış Mısır Krizi”ne dönüşür mü? Yönetmenliğe göre indirimlerin yapımcıların onayı ile gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu yüzden yeni bir kriz beklenmiyor.

Öte yandan söz konusu yönetmelikle Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye’de çekilen yabancı filmlerin yerli ortağına ve hizmet sağlayan yapımcısına harcamalarının %30’una kadar destek verilebilecek.

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