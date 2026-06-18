Halka filminde Samara karakteri ile hafızalara kazınan Daveigh Chase’in menenjit sonrası gelişen sepsis nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Halka filmindeki Samara rolüyle tanınan 35 yaşındaki oyuncu Daveigh Chase’in menenjit sonrası gelişen ciddi komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

TMZ'nin haberine göre Chase, bu ayın başlarında yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi sürecinde menenjit ve kan enfeksiyonu geçiren Chase'in yaşanan komplikasyonlar neticesinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Daveigh Chase

Chase’in erkek arkadaşı Roy Hernandez, açılan bir GoFundMe kampanyasında yaptığı açıklamada, genç oyuncunun son dönemde sağlık durumunun hızla

kötüleştiğini ve kısa süre önce doktorların durumun oldukça ağır olduğunu kendisine ilettiğini belirtmişti.

Hernandez, paylaştığı mesajda Chase’in en büyük isteğinin güvenli, huzurlu bir hayat kurabileceği bir eve sahip olmak olduğunu vurgulayarak, onun son günlerinde yanında olmayı ve bu süreci mümkün olduğunca sakin geçirmesini sağlamayı amaçladığını vurgulamıştı.



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