Bugün Dünya Kupası maçı olup olmadığı araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının son maçları futbolseverleri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. 27 ve 28 Haziran programında oynanacak karşılaşmaların ardından birçok grupta liderler, son 32 turuna yükselecek takımlar ve sıralamalar kesinleşecek.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonu oynanacak kritik mücadelelerde H, J, K ve L gruplarında son hafta karşılaşmaları sahne alacak. Futbolseverler ise maçların saatlerini, yayıncı kanalları ve şifresiz izleme seçeneklerini araştırıyor.

Bugün Dünya Kupası maçı var mı?

27 Haziran Cumartesi maç programı (TSİ)

03.00 | Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan

03.00 | Uruguay - İspanya

06.00 | Mısır - İran

06.00 | Yeni Zelanda - Belçika

28 Haziran Pazar maç programı (TSİ)

00.00 | Panama - İngiltere

00.00 | Hırvatistan - Gana

02.30 | Kolombiya - Portekiz

02.30 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan

05.00 | Cezayir - Avusturya

05.00 | Ürdün - Arjantin

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 27-28 Haziran Dünya Kupası takvimi

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Grup aşamasının son hafta programında da karşılaşmalar iki kanal arasında paylaştırılmış durumda. Ayrıca maç yayınları ve canlı anlatımlar TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de takip edilebiliyor.

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