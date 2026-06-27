Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, aralarında Kemerburgaz, Florya, Aslantepe Vadisi projelerinin de yer aldığı 11 farklı konuda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kongre üyelerinden yetki aldı.

Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunun, Olağanüstü Genel Kurul'da yetki istediği 11 maddenin tamamı kabul edildi.

Dursun Özbek, üst üste 3, toplamda 4'üncü defa Galatasaray başkanı seçildi.

İŞTE KRİTİK 11 MADDE...

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıda başkanın konuşmasının ardından 31 Mayıs 2028 tarihine kadar yetki talep edilen konular okundu. Kongre üyeleri tarafından tek tek oylanan maddelerin tamamında yönetim kuruluna yetki verildi.

Dursun Özbek yönetiminin, üyelerden yetki aldığı konular şöyle;

- Florya'daki Metin Oktay Tesisleri'nde yeni spor tesisi inşası

-Mecidiyeköy'deki Leo Residence,

-Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki akademi ve kadın futbol kamp binası ile yeni sahaların yapılması,

-Aslantep Vadisi Projesi,

-Yeni Florya Metin Oktay Spor Tesisi,

-Hasnun Galip Binası,

-Riva ile Büyükçekmece'deki araziler,

-NBA Avrupa'da yer almak için kritik öneme sahip Basketbol A.Ş.'nin kurulması,

-Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş.'nin halka arzı,

-Sportif A.Ş. hisselerinin satın alınması veya mevcut yüzde 60'ın altına düşmemek kaydıyla satılması,

--Kulüp üyelik ücreti ile aidatına zam yapılması.

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