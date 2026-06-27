​Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için bir kez daha uzatma kararı geldi. Hacı adayları haziran ayının son günü de dahil olmak üzere kayıt ve yenileme işlemlerini e devlet üzerinden yapabilecek.

​Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için son gün tarihi değişti. Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 30 Haziran 2026 mesai bitimine kadar uzatıldı. Ön kayıt ve yenileme işlemlerini e devlet üzerinden yapabilirsiniz. Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinden herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri uzatıldı! Hac kayıtları için son gün ne zaman?

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

İlk kez hacca gitmek için başvuruda bulunacak vatandaşlardan kişi başı 1.250 TL hac ön kayıt ücreti alınacak.

2026 yılı hac kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adayları ise kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

İADE EDİLMEYECEK

Ön kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenlere veya kesin kayıt hakkı elde edemeyip hacca gidemeyenlere ön kayıt ücreti iade edilmeyecek. Hac yolcuları kayıt durumlarını e-Devlet portalından veya www.hac.gov.tr adresinden sorgulayabilecek, süresi içerisinde (18 Mayıs-19 Haziran 2026) bilgilerinde düzeltme yapabilecek.

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