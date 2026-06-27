Hatay'ın Payas ilçesinde denize düşen adam boğularak can verdi. 60 yaşındaki adamın çırpınarak can verdiği anlar kameralara yansıdı.

22 Haziran'da Hatay'ın Payas ilçesi Karacami Mahallesi sahil kenarında; sabahın erken saatlerinde Cengiz Gül (60), barınakta gezdiği esnada dengesini kaybetmesiyle denize düşerek boğuldu.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Olayı fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sahil güvenlik ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen dalgıç ekibi, adamın cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle öldüğü tespit edilen Gül'ün cansız bedeni cenaze aracıyla morga götürüldü.

Denize düşüp boğuldu! Çırpınarak can verdiği anlar kameraya yansıdı

BOĞULDUĞU ANLAR KAMERADA

Denize düşüp boğulan Gül'ün çırpınarak can verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; dengesini kaybederek tekneden düşen Gül'ün denizde çırpınarak kurtulmaya çalışırken can verdiği anlar kameraya kaydedildi.

Denize düşüp boğuldu! Çırpınarak can verdiği anlar kameraya yansıdı

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