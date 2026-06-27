Denize düşüp boğuldu! Çırpınarak can verdiği anlar kameraya yansıdı
Hatay'ın Payas ilçesinde denize düşen adam boğularak can verdi. 60 yaşındaki adamın çırpınarak can verdiği anlar kameralara yansıdı.
- Olay 22 Haziran'da sabah erken saatlerde gerçekleşti.
- Cengiz Gül, barınakta gezerken dengesini kaybederek denize düştü.
- Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ve ambulans ekipleri sevk edildi.
- Dalgıç ekibi tarafından cansız bedeni çıkarıldı.
- Boğulma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
22 Haziran'da Hatay'ın Payas ilçesi Karacami Mahallesi sahil kenarında; sabahın erken saatlerinde Cengiz Gül (60), barınakta gezdiği esnada dengesini kaybetmesiyle denize düşerek boğuldu.
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CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Olayı fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sahil güvenlik ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen dalgıç ekibi, adamın cansız bedenini çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle öldüğü tespit edilen Gül'ün cansız bedeni cenaze aracıyla morga götürüldü.
BOĞULDUĞU ANLAR KAMERADA
Denize düşüp boğulan Gül'ün çırpınarak can verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; dengesini kaybederek tekneden düşen Gül'ün denizde çırpınarak kurtulmaya çalışırken can verdiği anlar kameraya kaydedildi.