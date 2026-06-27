Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından, uzun yıllar birçok unutulmaz yapımda birlikte rol aldığı Türkan Şoray’ın fenalaştığı öğrenilirken, ünlü isim sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

14 Mayıs'ta rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan, yoğun bakımda tedavi altına alınarak entübe edilen Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında vefat etti.

Kadir İnanır'ın acı haberi Türkan Şoray'ı yıktı! Unutulmayacak veda mesajı gecikmedi

İnanır'ın vefat haberinin ardından sanat dünyasından birçok isim, sosyal medya hesapları üzerinden taziye mesajları yayımladı.

Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray da, birlikte başrollerini paylaştıkları "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Devlerin Aşkı", "Kara Gözlüm", "Dila Hanım" ve "Bodrum Hâkimi" gibi unutulmaz filmlerle hafızalara kazınan Kadir İnanır için duygusal bir paylaşım yaptı.

Kadir İnanır'ın acı haberi Türkan Şoray'ı yıktı! Unutulmayacak veda mesajı gecikmedi

"HEP VAR OLACAKSIN AL YAZMALI’NIN KALBİNDE"

Şoray, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Kadir, günlerdir umutla gelecek sağlık haberini beklerken ne yazık ki acı haberin geldi. İnanmak istemedim… Sen bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam… Ne anılar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde… Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de Al Yazmalı'nın kalbinde."

Türkan Şoray ile Kadir İnanır, son olarak üç yıl önce Adana Altın Koza Film Festivali'nin 30. yıl etkinliklerinde "Sinemamızın Yüzü Ödülü"nü almak üzere sahneye birlikte çıkarak izleyicilere duygusal anlar yaşatmıştı.

Kadir İnanır'ın acı haberi Türkan Şoray'ı yıktı! Unutulmayacak veda mesajı gecikmedi

VEFAT HABERİNİ ALINCA FENALAŞTI

Kadir İnanır'ın vefatı sanat camiasını hüzne boğarken, yıllarca aynı projelerde başrolü paylaşan Türkan Şoray'ın da haberi aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İnanır'ın vefat haberini Şoray'a menajeri Bircan Silan telefonla iletti. Acı haberi alan Türkan Şoray'ın fenalaştığı ve telefon görüşmesini sürdüremediği belirtildi.

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