Maça efsanevi rock grubu Radiohead tişörtüyle gelen Norton'ın aksine, Brad Pitt'in Amerikan futbol forması ve krem rengi kova şapkasıyla sergilediği tarz da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.

WAYNE ROONEY: "TÜRKİYE EVE DÖNÜYOR OLABİLİR AMA BAŞLARI DİK!"

Karşılaşmanın ardından TNT Sports ekranlarında mücadeleyi sıcağı sıcağına analiz eden Manchester United ve İngiltere futbolunun efsane ismi Wayne Rooney, A Milli Takımımızın gruptan elenmiş olmasına rağmen ABD karşısında gösterdiği profesyonelliğe şapka çıkardı. Rooney, ay-yıldızlıların bu hırslı futbolunu "Taraftarlar için" başlığı altında överken şu ifadeleri kullandı:

"Bence Türkiye bu performansı için büyük övgüyü hak ediyor. Evet, Dünya Kupası’ndan elendiler, ancak gerçek bir karakter ve profesyonellik sergilediler. Eleme durumunun çoktan kesinleştiğini bilerek moralini bozmak onlar için kolay olabilirdi, ama bunu yapmadılar. Sahaya rekabet etmek için çıktılar ve maçın uzun sürelerinde daha iyi olan taraf onlardı. Enerjik, yoğun ve kararlı bir şekilde oynadılar. İyi pres yaptılar, topu hızlı dolaştırdılar ve ABD’ye pek çok sorun çıkardılar. Neyin söz konusu olduğu önemli değil, her takımdan görmek isteyeceğiniz türden bir tutum budur."