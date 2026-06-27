Dünya Kupası'nda Türkiye'nin galibiyeti İngiltere'de gündem oldu! 'Brad aslında orada yoktu' esprisinin arkasındaki gerçek yazıldı
2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan fırtınası tam gaz devam ederken, gruptan elenmesi daha önceden kesinleşen A Milli Futbol Takımımızın, turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi Los Angeles'ta 3-2 mağlup etmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
İngiliz medyası, turnuvaya galibiyetle veda eden Türkiye'nin sahadaki asil duruşunu ve tribündeki Hollywood esintilerini manşetlerine taşıdı.
DAİLY MAİL’DEN "DÖVÜŞ KULÜBÜ" MANŞETİ: BRAD Mİ ORADAYDI YOKSA SADECE EDWARD MI?
İngiliz basınında gözler tribündeki dünya yıldızlarındaydı. İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, Şov Dünyası Yardımcı Editörü Charlotte Dean imzasıyla yayımladığı haberde, tribünde yan yana maçı izleyen iki efsane aktörü diline doladı. Gazete, ABD’nin Türkiye’ye 3-2 kaybettiği maçın VIP locasında yaşanan sürpriz buluşmayı esprili başlıkla okuyucularına sundu:
"Brad Pitt, ABD-Türkiye Dünya Kupası maçında rol arkadaşı Edward Norton ile “Dövüş Kulübü” filminden bir buluşma yaşarken, taraftarlar filmin efsanevi sürpriz sonu hakkında şakalaşıyor"
DAİLY MAIL O ANLARI PAYLAŞTI
1999 yapımı kült film Fight Club’dan beri nadiren yan yana görüntülenen ikilinin anları, sinema severler tarafından sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
Filmin meşhur sürpriz sonuna (Brad Pitt'in canlandırdığı Tyler Durden karakterinin aslında Edward Norton'ın zihnindeki hayali bir kişilik olmasına) atıfta bulunan futbolseverler, "Edward tribünde tek başına oturuyor, Brad aslında orada yok" diyerek Los Angeles'taki maçı tiye aldı.
Maça efsanevi rock grubu Radiohead tişörtüyle gelen Norton'ın aksine, Brad Pitt'in Amerikan futbol forması ve krem rengi kova şapkasıyla sergilediği tarz da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.
WAYNE ROONEY: "TÜRKİYE EVE DÖNÜYOR OLABİLİR AMA BAŞLARI DİK!"
Karşılaşmanın ardından TNT Sports ekranlarında mücadeleyi sıcağı sıcağına analiz eden Manchester United ve İngiltere futbolunun efsane ismi Wayne Rooney, A Milli Takımımızın gruptan elenmiş olmasına rağmen ABD karşısında gösterdiği profesyonelliğe şapka çıkardı. Rooney, ay-yıldızlıların bu hırslı futbolunu "Taraftarlar için" başlığı altında överken şu ifadeleri kullandı:
"Bence Türkiye bu performansı için büyük övgüyü hak ediyor. Evet, Dünya Kupası’ndan elendiler, ancak gerçek bir karakter ve profesyonellik sergilediler. Eleme durumunun çoktan kesinleştiğini bilerek moralini bozmak onlar için kolay olabilirdi, ama bunu yapmadılar. Sahaya rekabet etmek için çıktılar ve maçın uzun sürelerinde daha iyi olan taraf onlardı. Enerjik, yoğun ve kararlı bir şekilde oynadılar. İyi pres yaptılar, topu hızlı dolaştırdılar ve ABD’ye pek çok sorun çıkardılar. Neyin söz konusu olduğu önemli değil, her takımdan görmek isteyeceğiniz türden bir tutum budur."
"ARDA GÜLER ÖZEL BİR YETENEK, SAYGI KAZANDILAR"
A Milli Takımımızın genç yıldızı Arda Güler'in sahadaki liderliğine ayrı bir parantez açan efsane golcü, Türk futbolunun geleceğine dair övgüler yağdırdı:
"Arda Güler de gerçekten iyi bir maç çıkardı. Topa her dokunduğunda kalitesini görebiliyordunuz. Soğukkanlı ve yaratıcıydı; her zaman bir şeyler oluşturmaya çalıştı. O özel bir yetenek ve bu tür performanslar, neden bu kadar çok kişinin onu bu kadar yüksek değerlendirdiğini gösteriyor. Türkiye eve dönüyor olabilir, ancak bu performanstan sonra başları dik bir şekilde dönebilirler. Benezar bazen sonuç turnuvada kalmak için yeterli olmaz, ancak performans size saygı kazandırır ve bence bugün bunu kesinlikle başardılar."