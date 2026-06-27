Milli Eğitim Bakanlığınca, "2026 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama" sonuçları açıklandı. Başvuruda bulunan adaylar, atama sonuçlarını MEBBİS ve e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

2026 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama" sonuçları için bekleyiş sona erdi. Proje okulları atama sonuçları 26 Haziran 2026 tarihinde açıklandı.

Proje okulları atama sonuçları açıklandı... (Proje okulları öğretmen atama sonuçları sorgulama)

ATAMA SONUÇ DUYURUSU

Mili Eğitim Bakanlığı atama sonuç duyurusu paylaştı. Yapılan sonuç duyurusunda; "Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmeye ilişkin kılavuz, 24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanmıştı.



Bu doğrultuda öğretmen olarak atanacak adayların 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yaptığı başvurular sonuçlandı.



Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri, 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

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