Burası Türkiye'nin popüler turizm merkezi! Yaz boyunca midibüs de otobüs de giremeyecek
Ülkemizin en önemli popüler turizm merkezlerinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dikkat çeken bir karar alındı. Buna göre yaz dönemi boyunca 19-32 kişilik midibüs ve otobüslerin adaya geçişi yasaklandı.
- İlçe Trafik Komisyonu kararıyla 19-32 kişilik midibüs ve otobüs tipi araçların adaya geçişleri yaz sezonu boyunca yasaklandı.
- TIR, kamyon ve iş makinesi tipi araçlar pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri Bozcaada'ya geçebilecek.
- TIR, kamyon ve iş makinesi tipi araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.
- GESTAŞ AŞ, ilgili araç sahiplerini ulaşım planlamalarını bu kararlar doğrultusunda yapmaları konusunda uyardı.
Kuzey Ege'nin turizmiyle ünlü Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaz dönemi boyunca 19-32 kişilik midibüs ve otobüslerin adaya geçişi yasaklandı.
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MİDİBÜS VE OTOBÜS TİPİ ARAÇLAR YASAK
İlçe Trafik Komisyonu tarafından Geyikli-Bozcaada feribot hattı için yaz sezonu boyunca trafiğin rahatlatılması amacıyla bazı kararlar alındı. Bu kapsamda adaya 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yasaklandı.
TIR VE KAMYONLARA 4 GÜN İZİN VERİLECEK
Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise Bozcaada'ya pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçebilecek. Bu tip araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından da alınan kararlar doğrultusunda söz konusu araç sahiplerinin ulaşım planlamalarını bu yönde yapmaları uyarısında bulunuldu.