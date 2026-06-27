Ülkemizin en önemli popüler turizm merkezlerinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dikkat çeken bir karar alındı. Buna göre yaz dönemi boyunca 19-32 kişilik midibüs ve otobüslerin adaya geçişi yasaklandı.

Kuzey Ege'nin turizmiyle ünlü Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaz dönemi boyunca 19-32 kişilik midibüs ve otobüslerin adaya geçişi yasaklandı.

MİDİBÜS VE OTOBÜS TİPİ ARAÇLAR YASAK

İlçe Trafik Komisyonu tarafından Geyikli-Bozcaada feribot hattı için yaz sezonu boyunca trafiğin rahatlatılması amacıyla bazı kararlar alındı. Bu kapsamda adaya 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yasaklandı.

Burası Türkiyenin popüler turizm merkezi! Yaz boyunca midibüs de otobüs de giremeyecek

TIR VE KAMYONLARA 4 GÜN İZİN VERİLECEK

Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise Bozcaada'ya pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçebilecek. Bu tip araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından da alınan kararlar doğrultusunda söz konusu araç sahiplerinin ulaşım planlamalarını bu yönde yapmaları uyarısında bulunuldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası