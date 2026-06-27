Mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlık görevini Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden Özgür Özel, bütün seçenekler için hukuki ve teknik hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Özel, "26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da bir otelde gençlerle bir araya gelerek soruları cevapladı.

"Tarihin en büyük haksızlığına uğradık" diyen Özel, hukuki süreçleri takip ettiklerini belirtti.

"12'nci kattan atıldığımızdan beri 12 şehir gezmiştik, 13'üncü şehirdeyiz." diyen Özgür Özel, Diyarbakır'ı, Ankara, İstanbul kadar önemli bir kent olarak gördüklerini vurguladı.

Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisinin başına hukuk yoluyla yeniden geleceğimizi düşünüyoruz. Eğer bu olursa eyvallah. Olmazsa bir yol bulamıyorsak bir yol açmanın gerektiğine de inanıyoruz. Bütün seçenekler için hukuki ve teknik hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Özgür Özel tarih vererek açıkladı: CHP, seçimlere giremeyebilir

Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

'CHP SEÇİMLERE GİREMEYEBİLİR'

"26 Temmuza kadar CHP, kurultay yapmadığında seçimlere giremeyebilir. Doğru mu, böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. İktidar yürüyüşünü CHP'de sürdürmek istiyoruz. Ama CHP'ye atanan kayyım iktidar yürüyüşünü bırak gel benimle güreşe tutun diyorsa onları orada bırakırım ben iktidara yürümeye devam ederim. Başka bir çaresi yok."

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