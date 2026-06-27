Kulüpler Birliği Vakfı'nın önceki gün gerçekleştirilen toplantısında, Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ile Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım arasında tansiyon yükseldiği konuşuluyor. Yüksel Yıldırım'dan futbol gündeminde şok etkisi yapan gerilime dair açıklama geldi. Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise söz konusu haberlere sert tepki gösterdi.

Türk futbolunun sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşmak için bir araya gelen Süper Lig kulüplerinin arasında yüksek dozda tartışma yaşandığı iddia edildi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün, Kulüpler Birliği'nin son toplantısında karşı karşıya geldiği ve birbirleri hakkında çok sert ifadeler kullandığı iddia edildi.

Yüksel Yıldırım

"BURASI KANARYA SEVERLER DERNEĞİ DEĞİL"

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kulüpler Birliği toplantısında çıkan tartışmada yaşananlar şöyle:

Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, devletten bedava arsa alıp bu arsaları satarak dünya para kazanıyorsunuz.

Mahmut Uslu: Biz devletten bedava arsa almadık. Bizi Galatasaray ile karıştırma.

Yüksel Yıldırım: Burası Kanarya Severler Derneği değil. Haddinizi bileceksiniz.

Mahmut Uslu

"BUGÜNE KADAR SENİ HİÇ DÖVMEMİŞLER""

Barış Göktürk: Senden yaşça büyük biriyle terbiyeli konuş. Bugüne kadar seni hiç dövmemişler. Seni burada herkesin içinde döverim. Ağzını burnunu kırarım.

Yüksel Yıldırım, bu ifadelerin ardından Göktürk'e cevap verdi ve tartışma alevlendi.

Barış Göktürk: Ben de Sivaslıyım. Oğlum de Amerikalı. Ama senin gibi devşirme değilim. Babamın adı da Yüksel ama senin gibi devşirme değil. Terbiyeli ol yoksa seni buraya gömerim.

Barış Göktürk

DOĞAN, ADALI VE KAVUKÇU ARAYA GİRDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ve Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu, araya girip yükselen tansiyonu düşürdüler. Yıldırım'ı salondan dışarı çıkardılar ve toplantıya ara verildi.

Ertuğrul Doğan

"HADDİNİ BİLDİRECEĞİM"

Yüksel Yıldırım, Kulüpler Birliği'nde yaşanan tartışmayı doğruladı. Samsunspor Başkanı, "Kimse bana hakaret edemez! 'Mimlenmişsin, dolu gelmişsin' diyorlar. Barış Göktürk çok terbiyesiz biri. Ona haddini bildireceğim. Ağzı sadece laf yapıyor" açıklamasını yaptı.

"ÖZBEK 'MALİYE BAKANLIĞINA GİDELİM' DEDİ, FENERBAHÇE KARŞI ÇIKTI"

TGRT Haber'in "Stüdyoda Futbol" programına telefon bağlantısıyla katılan Samsunspor Başkanı, iddia edildiği gibi Barış Göktürk'ün kendisine tehditvari sözler söylemediğini vurgulayarak, "Barış Göktürk bana satır aralarında hakaret etti, tehdit yok. Barış Göktürk taraftara şirin gözükmek için şov yapıyor" dedi.

Yıldırım, "Barış Göktürk ‘sus konuşma’ dedi, ‘Haddini bil’ dedim. Göktürk saygısızlık yaptı, karşılığını verdim.. Benim Fenerbahçe düşmanlığım yok. Fenerbahçe'yle dost olmaya çalışıyorum ama olmak istemezlerse de kendi bilecekleri şey" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yle ilgili sarsıcı bir iddia ortaya atan Yıldırım, "Dursun Başkan (Galatasaray Başkanı Dursun Özbek) diyor ki 'Maliye Bakanlığı'na gidelim. Kulüplerin vergi vermediği söyleniyor. Her kulüp son 3 senedir maliyeye ne kadar vergi verdiğimizi, oyuncuların transferinde, SGK'larda, işte gelirlerde ne verdiğimizi önüne koyalım, belgeleyelim' dedi. Fenerbahçe buna karşı çıktı. Esas konu bu. Fenerbahçe 'Biz mali işlerimizi açamayız. Verdiğimiz vergiyi söylemek istemiyoruz' dedi. Bunu söyleyen Barış Bey. Şoke olduk" sözlerini sarf etti.

Dursun Özbek

"KOLPACILIĞA YER VERMEYECEĞİZ"

HT Spor'a konuşan Ertuğrul Doğan, "Kulüpler Birliği toplantısında geçtiği iddia edilen söz konusu tartışmada, öne sürülen cümleler kesinlikle kullanılmadı ve iddia edilen haberler uzaktan yakından gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tarz iddiaların organize bir şekilde ortaya çıkması çok yanlıştır ve sonraki toplantılarda bu konuyla ilgili gerekli adımlar atılacaktır. Bu asılsız konuları gündeme getiren kişi, Kulüpler Birliği WhatsApp grubundan çıkarılacak ve bir daha toplantılara alınmayacaktır. Böyle kolpacılığa yol vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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