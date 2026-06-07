Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü'nün seçimi ve sarı lacivertlilerden kiralanan İrfan Can Eğribayat'ın takımdaki durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiraladıkları İrfan Can Eğribayat ile devam etmeyeceklerini duyurdu.

"DEVAM ETMEME KARARI ALDIK"

İrfan Can Eğribayat ile devam etmeyeceklerini söyleyen Yıldırım, "Kaleci alacağız. İrfan Can Eğribayat ile devam etmeme kararı aldık. Samsunspor'ın vizyonuna uymadı maalesef. Hep şunu söylüyorum, yeteneklerinle Samsunspor'a gelirsin ama karakterinle kalırsın. Karakter çok önemli. Karakter konusunda uymayan oyuncularla biz çalışmayacağız. Transferde yavaş gibi gözüküyoruz ama çok çalışıyoruz. 2 tane Türk oyuncu ile anlaştık. Belki önümüzdeki hafta açıklamalarını yaparız. Duruma göre karar vereceğiz. Belki bir hafta daha bekleyeceğiz. Bizim için önemli olan yurt dışından yapacağımız transferler." şeklinde konuştu.

"YAPILMAMIŞ TRANSFERLER, YAPILMIŞ GİBİ GÖSTERİLİYOR"

Fenerbahçe'nin seçim gündemine ilişkin de konuşan Yüksel Yıldırım, "Seçim kavgaları, taraftarı kandırmak ve boş vaatler vermek; büyük kulüpleri çok büyük zarara uğratıyor. Bugünlerde bunun şahitliğini yapıyor, görüyor ve üzülüyorum. Bu ülkenin bu ekonomisinde taraftarı kandırmak hiç yakışmıyor. Yapılmamış transferler, yapılmış gibi gösteriliyor. Bakacağız; o paralar nasıl bulunup nasıl ödenecek, devlet bunun neresinde olacak? Biz de bunların hesabını soracağız. Eğer devletimiz bu kulüplere yardım ediyorsa biz de sıraya gireceğiz, biz de destek isteyeceğiz. Adalet herkese verilmeli." ifadelerini kullandı.

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