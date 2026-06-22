Kulüpler, statü değişikliği için gerçekleştirilecek genel kurulun seçimli yapılması konusunda TFF’ye şiddetli baskı yapacak. Türk futbolunda İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi için geri sayım resmen başladı. Uzun süredir eleştirilen yönetim tarzı ve kurulların işleyişi, kulüpleri nihai bir ayrım noktasına getirdi.

TAHİR KUM - Türk futbolunda perde arkasındaki sessizlik, yerini devasa bir fırtınaya bırakıyor. A Millî Takım’ın Dünya Kupası’nda elde ettiği sonuçların ardından harekete geçen muhalefet, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimini devirecek hamle için düğmeye bastı. TFF yönetimini köşeye sıkıştıran süreç, aslında hukuki bir zorunlulukla başladı. Anayasa Mahkemesinin Tahkim Kurulunun yapısına ilişkin kesin kararı ve statüde yer alan bazı maddelerin değiştirilmesi talebi, federasyonu harekete geçirmek zorunda bıraktı. TFF, statü değişikliği için mecburen genel kurulu toplantıya çağıracak.

KULÜPLER MEMNUN DEĞİL

Bu mecburi genel kurula seçim maddesi ekletmek için TFF’ye baskı yapmaya hazırlanan kulüpler, kongreyi İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi için bir “ayrılık” sahnesine çevirmeyi planlıyor. Aslında Riva’daki çatlak yeni değil; Dünya Kupası sebebiyle sadece bir süreliğine rafa kaldırılmıştı. Hacıosmanoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana kullandığı sert ve tehdit dili, MHK’nin performansından duyulan kronik memnuniyetsizlik ve kulüplerin “10+4 yabancı kuralı” konusundaki taleplerinin görmezden gelinmesi bardağı taşırmıştı. En son Terim’le yaşanan “hesap” polemiği ise ipleri tamamen kopardı.

İbrahim Hacıosmanoğlu - Vincenzo Montella

G.SARAY VE BEŞİKTAŞ ÖNCÜ

Muhalefetin başını ise Galatasaray ve Beşiktaş çekiyor. Başakşehir’in de tam destek verdiği bu güçlü ittifak, kulüp başkanları düzeyinde gizli zirveler ve yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Normal şartlarda yönetimin 1 yıl daha süresi olduğunu savunan azınlıktaki kulüpler de artık ikna edilmiş durumda; çoğunluk net bir şekilde “hemen seçim” diyor. Kulislerden sızan bilgilere göre, Hacıosmanoğlu yönetiminin karşısına çıkarılacak isim ve ekip çoktan şekillendi. Yaklaşık bir yıldır profesyonel bir ekiple çalışmalarını sürdüren Mustafa Eröğüt, Türk futbolunu yönetmeye aday.

YA SEÇİM YA İMZA

Eröğüt’ün ekibinde yer alan Alkın Kalkavan ve Bayram Saral gibi isimler, bir süredir kulüplerle dirsek temasında. Ekip; Dursun Özbek, Serdal Adalı ve çok sayıda kulüp başkanıyla yaptığı gizli toplantılarda projelerini aktardı ve büyük oranda mutabakat sağladı. Kulüplerin stratejisi oldukça net: TFF’nin statü değişikliği için toplayacağı genel kurula seçim maddesi konulması için tazyik yapılacak. Eğer TFF yönetimi direnmeye çalışır ve seçime yanaşmazsa, kulüpler noter kanalıyla imza toplayarak olağanüstü seçimli genel kurulu zorla toplatacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası