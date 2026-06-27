45 derece alarmı! Avrupa'yı kavuran sıcaklar Türkiye'ye geliyor
Avrupa'da yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği aşırı sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına almaya hazırlanıyor. Uzmanlar, yeni haftada özellikle Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 45 dereceye yaklaşacağını belirtirken, birçok bölgede bunaltıcı sıcaklara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.
Avrupa'yı etkisi altına alan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan aşırı sıcak hava dalgası, önümüzdeki hafta Türkiye'ye ulaşıyor. Uzmanların "omega sıcakları" olarak nitelendirdiği sistemin etkisiyle hava sıcaklıklarında belirgin artış bekleniyor.
İspanya'da 212, Fransa'da 51 ve İtalya'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği sıcak hava dalgasında birçok ülkede termometreler 50 dereceyi gördü. Uzmanlar, benzer sıcak hava sisteminin Türkiye'de de etkili olacağı uyarısında bulundu.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kastamonu ve Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bugün hava sıcaklıklarının kuzeydoğu ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
YENİ HAFTADA 45 DERECEYE YAKLAŞACAK
Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 5-6 derece birden yükselmesi bekleniyor. Yeni haftada İstanbul, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da sıcaklıkların 35-36 dereceye, Ege ve Akdeniz'in birçok noktasında hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağı öngörülüyor.
En yüksek sıcaklıkların ise Güneydoğu Anadolu'da görüleceği tahmin ediliyor. Bölgede termometrelerin 45 dereceye yaklaşması beklenirken, uzmanlar özellikle yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini vurguluyor.
Meteoroloji yetkilileri ve uzmanlar, aşırı sıcakların etkili olacağı günlerde bol sıvı tüketilmesi, doğrudan güneş altında uzun süre kalınmaması ve zorunlu olmadıkça 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanda bulunulmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.