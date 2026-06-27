Avrupa'da yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği aşırı sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına almaya hazırlanıyor. Uzmanlar, yeni haftada özellikle Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 45 dereceye yaklaşacağını belirtirken, birçok bölgede bunaltıcı sıcaklara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Avrupa'yı etkisi altına alan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan aşırı sıcak hava dalgası, önümüzdeki hafta Türkiye'ye ulaşıyor. Uzmanların "omega sıcakları" olarak nitelendirdiği sistemin etkisiyle hava sıcaklıklarında belirgin artış bekleniyor.

İspanya'da 212, Fransa'da 51 ve İtalya'da 5 kişinin yaşamını yitirdiği sıcak hava dalgasında birçok ülkede termometreler 50 dereceyi gördü. Uzmanlar, benzer sıcak hava sisteminin Türkiye'de de etkili olacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji hava durumu haritası

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kastamonu ve Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava sıcaklıklarının kuzeydoğu ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

