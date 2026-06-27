KYK depozito iadesi hesaplara yatacağı tarih araştırılıyor. Yurtlarından ayrılan veya mezun olan öğrencilerin gündeminde güvence bedeli iadesi yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt uygulamaları kapsamında yapılan depozito iadesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı ve ödeme sürecinin nasıl takip edileceği merak ediliyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte KYK yurtlarından ayrılan binlerce öğrenci, güvence bedeli olarak yatırdıkları depozitonun iade sürecini araştırmaya başlandı. Yurt çıkış işlemlerini tamamlayan öğrenciler için iade süreci belirli kurallar çerçevesinde yürütülürken, ödemelerin hangi hesaba yapılacağı ve sorgulamanın nasıl gerçekleştirileceği de en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

KYK DEPOZİTO İADESİ NE ZAMAN YATAR?

KYK yurtlarına kayıt sırasında öğrencilerden alınan güvence bedeli (depozito), öğrencinin yurtta kaldığı süre boyunca herhangi bir zarar oluşturmaması ve çıkış işlemlerini eksiksiz tamamlaması halinde iade ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uygulamalarına göre öğrencinin yurttan ayrılması veya kaydının silinmesinin ardından kalan güvence bedeli banka hesabına aktarılıyor. Ödemelerin genellikle yurt çıkış işlemlerinin tamamlanmasını takip eden süreç içerisinde yatırıldığı biliniyor. Ancak kesin iade tarihi açıklanmadı.

KYK depozito iadesi ne zaman yatar? 2026 KYK depozito iade tarihi

KYK DEPOZİTO İADESİ NEREDEN SORGULANIR?

KYK depozito iadesinin durumu e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri ile KYK Yurt Bilgileri ve Yurt Çıkış İşlemleri hizmetleri üzerinden hem çıkış işlemlerini hem de ödeme sürecine ilişkin bilgileri görüntüleyebiliyor. Geri ödeme yapılabilmesi için sistemde kayıtlı IBAN bilgilerinin güncel olması gerekiyor. Öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili birimlerinden veya bağlı bulundukları yurt müdürlüklerinden bilgi alabilir.

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