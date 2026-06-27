Burdur'da husumetlisi Hasan Akay'ı önce darbedip ardından av tüfeğiyle vurarak öldüren 21 yaşındaki şüpheli Ali Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusunu ise cevapsız bıraktı.

Olay, gece saatlerinde Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi üzerine meydana geldi.

EVİN BAHÇESİNDE DARBETTİ

İddiaya göre, Ali Ç.'nin (21) ikamet ettiği adrese gelen Hasan Akay (41) bir süre burada vakit geçirdikten sonra Ali Ç. eve geldi. Burada ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ç., Hasan Akay'ı evin içerisinde darp etti. Bunun üzerine evden çıkan Hasan Akay'a bu sefer Ali Ç. av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı.

Hasan Akay

KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Akay hayatını kaybetti.

Şüpheli Ali Ç.

CİNAYET ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayı gerçekleştiren şüpheli Ali Ç. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından şüpheli şahıs adliye sevk edildi. Şüpheli şahıs, Burdur Adliyesi'ne kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'neden öldürdünüz' sorusunu cevapsız bıraktı.

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