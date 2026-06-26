Milyonlarca öğrencinin iyi bir gelecek hayaliyle ter döktüğü YKS’nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) kopya çekildiği ortaya çıktı. Sınava giren 20 yaşındaki Mustafa Eren K.’nın cep telefonu ile salona girdiği, soruların fotoğrafını çekip yapay zekaya attığı belirlendi. Hakkında soruşturma başlatılan genç tutuklanırken, ifadesinde “Bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu, pişmanım” dedi.

Türkiye genelinde 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 254 sınav merkezinde düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de 21 Haziran’da yapılmıştı.

YKS’de kopya skandalı! Soruları yapay zekaya atan gencin ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gaflete düştüm

SINAVA TELEFONLA GİRDİ

Milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda bir kopya skandalı patlak verdi.

YKS’de kopya skandalı! Soruları yapay zekaya atan gencin ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gaflete düştüm

SORULARI YAPAY ZEKAYA ATTI

Sabah gazetesinde Elyesa Karatepe’nin haberine göre; İstanbul Çekmeköy'de YKS’nin 21 Haziran’da düzenlenen ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına giren 20 yaşındaki Mustafa Eren K. görevlilerin üst aramasında fark etmemesi üzerine salona cep telefonu ile girdi. Mustafa Eren K. yapay zeka kullanarak kopya çekmeye teşebbüs etti, soruların fotoğrafını çekip yapay zekaya attı.

ÇIKARKEN FARK EDİLDİ

Sınav süresinin bitmesinin ardından salondan çıkmak isterken görevlilerce durdurulan Mustafa Eren K. üzerinde telefonun tespit edilmesinin ardından gözaltına alındı.

YKS’de kopya skandalı! Soruları yapay zekaya atan gencin ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gaflete düştüm

TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Mustafa Eren K. "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklandı.

YKS’de kopya skandalı! Soruları yapay zekaya atan gencin ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gaflete düştüm

“37 VE 39'UNCU SAYFALARININ FOTOĞRAFINI ÇEKTİM”

Mustafa Eren K., ifadesinde “Sınava tek başıma gelmem ve emanet bırakabileceğim herhangi bir yer bulamamam nedeniyle cep telefonun internetini kapattım, rahatsız etme moduna alarak şortumun içerisine koydum. Bir anda aklıma yanımda bulunan telefonla soruların fotoğrafını çekerek ChatGPT uygulamasında cevaplarını aratmak geldi. AYT Sınav Fen soru kitapçığının 37 ve 39'uncu sayfalarının fotoğrafını çektim. Sonra telefonu cebime koyarak sınav sorularını çözmeye devam ettim” dedi.

“BİR ANLIK GAFLETE DÜŞTÜM”

Kendini “Sınava girerken telefonu yanımda götürme amacım kesinlikle kopya çekmek değildi ancak sınav esnasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu” diyerek savunan Mustafa Eren K. pişman olduğunu belirtti.

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