Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) saniyeler ile geç kalan öğrenci Rümeysa İşçi ve kapıdaki görevli hakkında inceleme tamamlandı. İncelemelerin sonucunda herhangi bir sorun tespit edilmediği ve görevliye yaptırım uygulanmayacağı belirtildi.

Osmaniye’de geçen hafta AYT’yi kaçırmasıyla gündeme gelen öğrenci Rümeysa İşçi hakkında yapılan inceleme tamamlandı.

SINAV YERİNE ZAMANINDA GELMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Türkiye Gazetesi Eğitim Muhabiri Mahmut Özay'ın ulaştığı bilgilere göre; incelemelerde, İşçi'nin ÖSYM’nin belirlediği saatler çerçevesinde adayın sınav yerine zamanında yetişemediği ortaya çıktı.

Osmaniye'de AYT'yi saniyelerle kaçırmıştı! Öğrenci ve görevli hakkında inceleme tamamlandı

GÖREVLİYE YAPTIRIM YOK

Edinilen bilgilere göre, ilgili ekip tarafından yapılan kontrolün ardından herhangi bir sorun tespit edilmediği için görevli hakkında bir yaptırım uygulanmayacağı öğrenildi.

Osmaniye'de AYT'yi saniyelerle kaçırmıştı! Öğrenci ve görevli hakkında inceleme tamamlandı

"YETİŞMİŞTİM" DİYEREK GÖREVLİYİ SUÇLAMIŞTI

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Rümeysa İşçi, yetişmesine rağmen görevli tarafından içeri alınmadığını belirterek, "Yetişmiştim ve iki kapı da açıktı. Görevliler benim geldiğimi görünce kapıyı yüzüme kapattılar. 1 yıllık emeğim boşa gitti, tüm emeklerim birkaç saniyeyle çöp oldu" ifadelerini kullanmıştı.

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