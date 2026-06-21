Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu öncesinde bazı öğrenciler sınava yetişmek için zamanla yarıştı. Bazı öğrencileri polis ekipleri sınava yetiştirirken bazı öğrenciler ise üniversite hayallerine 1 dakika ile veda etti. İşte YKS’nin ikinci oturumu AYT’te yaşananlar…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te başladı. 1 milyon 627 bin 960 adayın başvurduğu ikinci oturuma yetişmek için bazı öğrenciler yine zamanla yarıştı. Kimi 1 dakika kala sınava yetişti, kimi ise 1 dakika ile sınava giremedi. İşte YKS’nin ikinci oturumundan öğrenci manzaraları…

YKS’den unutulmayacak kareler! Bir dakika her şeyi değiştirdi, hayaller kapıda kaldı

HAYALİ 1 DAKİKA İLE SON BULDU

Isparta’da YKS’nin ikinci oturumu olan AYT’ye 1 dakika geç kalan öğrenci, polis ekiplerine bir süre dil dökmesine rağmen sınav salonuna alınmadı. Kurallar gereği sınav binasına alınmayan öğrenci, büyük üzüntü yaşadı. Sınava giremeyeceğini öğrenen öğrenci, gözyaşları içinde annesinin yanına gitti.

YKS’den unutulmayacak kareler! Bir dakika her şeyi değiştirdi, hayaller kapıda kaldı

Nefes nefese ve gözyaşları içinde annesinin yanına giden öğrenciyi annesi teselli etti. Bir süre kızıyla konuşan anne, daha sonra elinden tutarak sınav merkezinden ayrıldı.

YKS’den unutulmayacak kareler! Bir dakika her şeyi değiştirdi, hayaller kapıda kaldı

SİMİTÇİ SÜREYİ HATIRLATTI

Osmaniye Anadolu Lisesi’nde simitçinin süreyi hatırlatması sonrasında kapıların kapanmasına saniyeler kala okula ulaşan bir aday, koşmaya başladı.

YKS’den unutulmayacak kareler! Bir dakika her şeyi değiştirdi, hayaller kapıda kaldı

Adayın koştuğunu gören veliler, alkışlarla birlikte "Al, al" sloganları atarak destek verdi. Ancak tüm çabalara rağmen sınav saatinin dolmasıyla kapılar kapandı ve öğrenci içeri alınmadı.

YKS’den unutulmayacak kareler! Bir dakika her şeyi değiştirdi, hayaller kapıda kaldı

SINAVA POLİS YETİŞTİRDİ

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, kimliğini kaybettiğini fark eden öğrenci, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, öğrenciyi alarak Nizip İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Burada görevliler tarafından öğrenciye kısa sürede geçici nüfus belgesi düzenlendi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından sınava gireceği okula ulaştırılan öğrenci, sınava zamanında yetişti.

YKS’den unutulmayacak kareler! Bir dakika her şeyi değiştirdi, hayaller kapıda kaldı

Kilis'te sınava geç kalma riski yaşayan bir aday güvenlik görevlisinin motosikletiyle sınav merkezine ulaştırıldı. Son saniyelerde okul kapısına ulaşan aday, sınava girmeyi başardı.

Öte yandan, cep telefonuyla sınava girebileceğini düşünen bir aday, giriş noktasında görevliler tarafından içeri alınmadı. Telefonunu dışarıda bekleyen arkadaşına teslim eden aday, daha sonra yeniden giriş yaparak sınava katıldı.

YKS’den unutulmayacak kareler! Bir dakika her şeyi değiştirdi, hayaller kapıda kaldı

Trabzon'da bir aday, sınava geç kalma riski yaşadı. Trafik yoğunluğu ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle sınav merkezine yetişmekte zorlanan aday, polis ekiplerinden yardım istedi.

Motosikletli polis timleri, zamanla yarışan adayın imdadına yetişti ve adayı motosikletle sınav merkezine ulaştırdı. Sınav binasına getirilen aday, son dakikalarda salona giriş yaptı.

YKS’den unutulmayacak kareler! Bir dakika her şeyi değiştirdi, hayaller kapıda kaldı

YANLIŞ OKULA GELDİ

Kayseri'de Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okulların adını karıştıran öğrenci, sınav salonuna girdiği esnada güvenlik tarafından yanlış okula geldiğine dair uyarıldı. AYT sınavının başlamasına 10 dakika kalırken, güvenliğin uyarmasıyla beraber çevredeki duyarlı vatandaş, yanlış okula gelen öğrenciyi kendi aracıyla sınava gireceği doğru okula yetiştirdi.

YKS’den unutulmayacak kareler! Bir dakika her şeyi değiştirdi, hayaller kapıda kaldı

1 DAKİKA KALA YETİŞTİ

Bursa'da Turgutalp Anadolu Lisesi önüne gelen Yasemin T., kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Büyük panik yaşayan genç kızın yardımına bölgede görev yapan motosikletli trafik polisleri yetişti. Polis ekipleri, öğrenciyi motosiklete alarak yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mesudiye Mahallesi'ndeki evine götürdü. Kimliğini alan Yasemin T., polis eşliğinde yeniden sınav merkezine getirildi. Genç kız, sınav merkezine girişlerin kapanmasına yalnızca 1 dakika kala okula ulaşarak YKS'ye girmeyi başardı.

YKS’den unutulmayacak kareler! Bir dakika her şeyi değiştirdi, hayaller kapıda kaldı

KİMLİĞİ GEÇERSİZ ÇIKTI

Kütahya'da Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'na gelen bir öğrencinin kimliğinin geçersiz olduğu, adayların sınav binalarına giriş süresinin dolmasına yaklaşık 10 dakika kala yapılan kontrolde belirlendi.

Geçerli kimlik belgesi bulunmadığı için sınav binasına alınamayan öğrenci polis, nüfus müdürlüğü ve sınav koordinatörlüğü ekiplerinin seferberliği sayesinde sınava son 1 dakika kala yetiştirildi. Saat 09.59'da sınav binasına giriş yapan öğrenci, büyük bir sevinçle sınav salonuna koştu.

YKS’den unutulmayacak kareler! Bir dakika her şeyi değiştirdi, hayaller kapıda kaldı

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