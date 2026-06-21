Milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15 itibariyle başladı. Adaylara 160 soru için 180 dakika süre tanınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Türkiye genelinde 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 254 sınav merkezinde düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapılmış, 2 milyondan fazla öğrenci hedeflerindeki üniversite için ter dökmüştü.

YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün yapılacak.

YKS’de ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı! 160 soru için 180 dakika

İKİNCİ OTURUM BAŞLADI

ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başladı. Adaylar, sınavda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan toplam 160 soruyla karşı karşıya gelecek. Öğrencilerin kendi puan türlerine göre istedikleri testleri yanıtlayabileceği oturumda adaylara 180 dakika süre tanınacak ve sınav 13.15'te sona erecek.

1 MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU

1 milyon 627 bin 960 adayın başvurduğu, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda düzenlenen ikinci oturumda, 227 bin 380 kişi görev yapıyor.

YKS’de ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı! 160 soru için 180 dakika

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün saat 15.30'a kadar açık tutulacak.

YKS’de ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı! 160 soru için 180 dakika

8 SPORCU İÇİN BELGRAD'DA OTURUM

Öte yandan sınava başvuran ancak Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından 13-22 Haziran'da Sırbistan'ın Zlatibor şehrinde gerçekleştirilecek ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılacak 8 sporcu için Belgrad'da da AYT uygulaması düzenleniyor. Sporcular, Türkiye ile eş zamanlı olarak ve aynı koşullarda sınava girecek.

YKS’de ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı! 160 soru için 180 dakika

YDT’DE 80 SORU

YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan YDT’ye ise dil puanıyla alım yapan bölümleri tercih edecek adaylar girecek. Diğer oturumlardan farklı olarak YDT, saat 15.45'te başlayacak. Sınava son giriş saati ise 15.30 olarak belirlendi.

YKS’de ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı! 160 soru için 180 dakika

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde olmak üzere adayların başvurdukları yabancı dilden toplam 80 sorunun yer alacağı bu oturumda, öğrencilere 120 dakika süre verilecek. YKS maratonunun kapanışını yapacak olan YDT ise saat 17.45'te sona erecek.

YKS’de ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı! 160 soru için 180 dakika

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