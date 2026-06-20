Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) başlaması ardından gözler soru-cevap duyurusuna çevrildi. Sınavlardan alacakları puan üzerine tahmin yürütmek isteyen üniversite adayları, YKS soru kitapçıkları görüntüleme ekranını sık sık ziyaret ediyor. Peki, YKS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? YKS soru kitapçıkları nasıl görüntülenebilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sürerken adayların gündemindeki konulardan biri de soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarih oldu. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu. Sınavın ardından netlerini hesaplamak ve puan tahmininde bulunmak isteyen üniversite adayları, ÖSYM tarafından paylaşılacak soru kitapçıklarını beklemeye başladı.

YKS 2026 TYT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? Gözler YKS soru kitapçıkları görüntüleme ekranında

YKS SORU KİTAPÇIKLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM tarafından YKS 2026 soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının tüm oturumların tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları aynı gün ÖSYM tarafından yayımlanmıştı. Bu nedenle 2026 YKS'ye ait soru ve cevapların da son oturumun ardından 21 Haziran Pazar günü akşam saatlerine doğru adayların erişimine sunulması öngörülüyor.

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