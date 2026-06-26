"Norveç-Fransa Dünya Kupası maçı canlı hangi kanalda, nereden izlenir" araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının son haftasına girilirken I Grubu'nda liderliği belirleyecek kritik karşılaşma futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Norveç ile Fransa'yı karşı karşıya getirecek mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, maçın yayıncı kuruluşunu, saatini ve canlı yayın bilgilerini kontrol ediyor.

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda son hafta heyecanı yaşanıyor. Son 32 turuna yükselmeyi garantileyen Norveç ile Fransa, grup lideri olarak eleme aşamasına çıkabilmek için sahaya çıkacak. Kritik mücadele öncesinde yayın bilgileri ve maçın oynanacağı saat merak ediliyor.

NORVEÇ-FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Norveç ile Fransa, 26 Haziran 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve maç önü gelişmeleri de TRT'nin dijital platformları üzerinden takip edilebilecek.

Grubun ilk iki haftasında başarılı sonuçlara imza atan iki ekip de son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Fransa, Senegal'i 3-1 ve Irak'ı 3-0 mağlup ederek 6 puanla averaj üstünlüğü sayesinde liderlik koltuğunda yer alıyor. Norveç ise Irak karşısında 4-1, Senegal karşısında ise 3-2'lik galibiyetlerle yine 6 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Bu nedenle grup liderinin belirlenmesi açısından karşılaşmanın sonucu büyük önem taşıyor.

Norveç-Fransa Dünya Kupası maçı canlı hangi kanalda izlenir?

NORVEÇ-FRANSA DÜNYA KUPASI MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Norveç-Fransa karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler mücadeleyi TRT 1 ekranlarından takip edebilecek. Ayrıca TRT'nin resmi dijital yayın platformu tabii üzerinden de maç yayınına ve karşılaşmaya ilişkin anlık gelişmelere ulaşılabilecek. Maçın yayın akışı, canlı anlatımı ve özet görüntüleri de TRT platformlarında futbolseverlerle buluşacak.

I Grubu'nda oynanacak bu kritik mücadele yalnızca grup liderini belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda son 32 turundaki eşleşmeleri de doğrudan etkileyecek. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa ile son yıllarda yükselen performansıyla dikkat çeken Norveç'in mücadelesi, grup aşamasının en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak gösteriliyor.

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