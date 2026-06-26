Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye İhracatçılar Meclisi nin 33. Genel Kurulu'nun ülkemiz, ekonomimiz ve ihracatçılarımız için hayırlı olmasını diliyorum. İhracatın şampiyonları olarak ödül alacak firmalarımızı ve sektör birincisi iş insanlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Birazdan aktaracağımız rakamların her kuruşunun nasıl kazanıldığını hangi zorlu mücadelelerin verildiğini ancak bunun derdiyle dertlenen bilir.

Ticaretten gelen bir kardeşiniz olarak bu başarıların öyle kolay elde edilmediğini; azim, sabır, gayret, kabiliyet ve kararlılık gerektirdiğini çok iyi biliyoruz. Özellikle ihracat günümüzde artık sadece mal alıp başka bir yere satmaktan ibaret bir faaliyet olmanın ötesindedir.

Sizler kimi zaman bir ihracatçı, kimi zaman bir gönül elçisi, kimi zaman da Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri aşmak için mücadele eden birer serdengeçti olarak ülkemizin yükünü omuzluyorsunuz. Bu vesileyle Tim Başkanına, yönetim kurulu üyelerine ve bugüne kadar TİM çatısı altında hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yol, dava ve kader arkadaşlarım olarak gördüğüm ihracatçılarımızın daima yanında oldum. Bundan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğim.

Dünyanın en ücra köşelerinden en rekabetçi pazarlarına kadar üzerinde Türkiye mührü taşıyan her üründe bu devasa ailenin alın teri, dinamizmi ve küresel vizyonu vardır. Türkiye'nin yıldan yılı artan başarı grafiği ortada. 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı sonrasında 23 çeyreğe taşıdık. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda.

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