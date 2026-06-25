Rekor sıcaklıkların vurduğu Fransa'da sağlık sistemi alarm vermeye başladı. Başkent Paris'te hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle kamusal alanlarda alkol tüketimi ve akşam saatlerinde alkol satışı geçici olarak yasaklandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure, 26 Haziran’da saat 12.00’den itibaren başkentte halka açık yerlerde alkol tüketiminin yasaklandığını açıkladı.

Fransa'da sıcaklık krizi! Paris'te alkol yasağı ilan edildi

ALKOL SATMAK DA KULLANMAK DA YASAK!

Faure, yüksek sıcaklıklar nedeniyle "kırmızı" alarm verilen şehirler arasında yer alan Paris’te hastanelerin dolduğunu belirterek, sağlık sistemi üzerindeki baskının azaltılması gerektiğine işaret etti.

Valilik kararıyla başkentte 26 Haziran 12.00’den 27 Haziran 07.00’ye, 27 Haziran 12.00’den 28 Haziran 07.00’ye kadar kamusal alanlarda alkol tüketimi yasaklandı. Hafta sonu 18.00’den sonra alkol satışlarına da yasak getirildi.

Fransa'da sıcaklık krizi! Paris'te alkol yasağı ilan edildi

60 KİŞİ CANINDAN OLDU!

Fransa’da 23 Haziran’da 29,9 derece ile "1947’den bu yana kaydedilen en sıcak gün" rekoru kırılırken, yaklaşık 20 kişi sıcaklık kaynaklı nedenlerle, 40’ı aşkın kişi ise boğularak hayatını kaybetti.

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