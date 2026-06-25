Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların ardından önümüzdeki hafta ülke genelinde aşırı sıcakların etkili olacağını duyurdu. Bazı illerde termometrelerin 40 dereceyi aşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurt genelinde beklenen yeni hava durumu raporunu açıkladı. Hafta sonu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artırırken, pazar gününden itibaren yağışlı hava yerini aşırı sıcaklara bırakacak.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini ifade eden Yavuz, "Akdeniz'in iç kesiminde dağlık alanlarda, bununla birlikte Batı Akdeniz'de, Burdur'da, Antalya'nın batısının iç kesimlerinde, Denizli, Afyon, Muğla çevrelerinde de mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Avrupa'da kırmızı alarm verilmişti... Sıcak hava dalgası yönünü Türkiye'ye çevirdi, 40 derece aşılacak!

Kuzeye baktığımızda Batı Karadeniz'in iç kesiminde Bolu, Karabük çevrelerinde hafif sağanak yağışlar var. Öğle saatlerinden sonra da Edirne'de bir yağışın görülmesini bekliyoruz. Genel itibarıyla baktığımızda hava sıcaklıkları yarın için ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde, batı bölgelerimizde 30-35 derecelerde seyrediyor" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Cumartesi günü yağışların biraz daha etkisini artırdığını belirten Yavuz, Karadeniz Bölgesi'nin hemen hemen tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceğini dile getirdi. Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:

Avrupa'da kırmızı alarm verilmişti... Sıcak hava dalgası yönünü Türkiye'ye çevirdi, 40 derece aşılacak!

"Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, Akdeniz'in de dağlık alanlarında mevzi sağanak yağışlarının görülmesini beklemekteyiz. Pazar gününden itibaren yağışlar etkisini azaltmaya başlıyor ve pazar gününden sonra önümüzdeki hafta da ülke genelinde önemli bir yağış beklemiyoruz.

Hava sıcaklıklarının cuma ve cumartesi doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, önümüzdeki hafta ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini tahmin etmekteyiz."

Avrupa'da kırmızı alarm verilmişti... Sıcak hava dalgası yönünü Türkiye'ye çevirdi, 40 derece aşılacak!

Üç büyükşehirde beklenen hava durumuna ilişkin Yavuz, "Üç büyükşehrimize baktığımızda başkent Ankara'da yarın için yağış beklemiyoruz. Gece sıcaklıklar 16-17 derecelerde, gündüz sıcaklıklar 31-32 derecelerde. Cumartesi ve pazar günü de yağış beklememekteyiz. Gece sıcaklıklar 16-17 derecelerde, gündüz sıcaklıklar da 30-31 dereceler civarında seyredecek.

Almanya’nın başkenti Berlin’de sıcaklar etkili oldu. 30 dereceyi geçen sıcaklıklar nedeniyle bazı vatandaşlar, şemsiye kullandı.

İstanbul'da da önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Cumartesi günü mevzi nokta bazı hafif sağanak yağışlarının görülme ihtimali var. Bununla birlikte İstanbul'da gece sıcaklıklar 20-21 derecelerde, gündüz sıcaklıklar ise 30-32 derecelerde seyredecek.

Avrupa'da kırmızı alarm verilmişti... Sıcak hava dalgası yönünü Türkiye'ye çevirdi, 40 derece aşılacak!

İzmir'de de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklememekteyiz. İzmir'de de gece sıcaklıklar 20-22 dereceler civarında, gündüz sıcaklıklar ise 34-35 dereceler civarında seyredecek."

Haberle İlgili Daha Fazlası