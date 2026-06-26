Omurganın sırt veya bel bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğrilmesi anlamına gelen skolyozun sık rastlanan sağlık sorunları arasında yer almasına rağmen yeterince bilinmediğini belirten Acıbadem Altunizade Hastanesi Omurga Cerrahisi Bölümü'nden, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Deniz Konya, ülkemizde büyüme çağındaki yaklaşık 1-1,5 milyon çocukta skolyoz hastalığı bulunduğunu belirtti. Erken tanının tedavi sürecinde kritik rolünü vurgulayan Prof. Dr. Konya, erken teşhiste annelerin çok önemli rolü olduğunu belirterek, özellikle yaz aylarının bunun için bir fırsat olduğunu söyledi. O nedenle de Haziran ayının, yani tam okulların kapandığı dönemin, Skolyoz Farkındalık Ayı olarak tanımlandığını ifade eden Prof. Dr. Konya, “Büyüme çağında çocuğun boyu uzadıkça skolyoz da ilerler. Eğer biz erken tanı koyarsak çoğu hastayı cerrahi gerekmeden korse veya fizik tedaviyle tedavi edebilme şansımız var” dedi.

Ziyneti KOCABIYIK - Prof. Dr. Deniz Konya, anne babaların sürekli olarak çocuklarını gözlemlemeleri gerektiğini belirterek bazı testlerin skolyozdan şüphelen anne babalara yardımcı olabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Konya, “Çocuğunuzu daha iyi gözlemleyebilmek için tişörtünü çıkarıp ayaklarını birleştirerek kalçasından 90 derece öne doğru eğilmesini sağlayın. İki kürek kemiği veya sırtın sağ ve sol kısımları arasında tam bir simetri olup olmadığını kontrol edin. Eğer iki taraf arasında gözle görülür bir yükseklik veya kamburluk fark ederseniz (omurganın dönmesine işaret eder), vakit kaybetmeden bir uzmana başvurun” dedi.

ANNELER ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ SIRTLARINA BAKSINLAR

Özellikle tanının doğru konmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Konya erken teşhisin de önemli olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim burada bahsettiğimiz aslında 'Adolesan İdiyopatik' dediğimiz sebebi bilinmeyen skolyoz. Burada herhangi bir sebep olmadan sadece omurga eğriliği mevcut. Önce tanı röntgenle konulur. Ardından da bazı ölçümler yaparız biz. Ölçümler 10 derece, 20 derece, 30-45 derece diye o skolyoz eğrisine göre değişir. Genelde 45 derecenin üzerindekilere cerrahi tedavi öneririz. 45 derecenin altındakileri de hastanın yaşına, eğriliğin ilerleme durumuna göre de korse tedavisi veya fizik tedavi öneririz. Burada aslında söylemeye çalıştığım, ailelere mesaj şu: ‘Lütfen yazın, özellikle yaz aylarında çocuklar mayo, bikini giydiği zaman kız çocuklarına daha fazla dikkat göstererek sırtlarından bir baksınlar. Eğer bir eğrilik görürlerse de en yakınlarındaki bir uzman hekime, konuyla ilgili bir uzman hekime başvursunlar. Çocuklarda ne kadar erken dönemde teşhis koyarsak tedavide o kadar avantajlı duruma geçeriz."

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Deniz Konya

"AMACIMIZ CERRAHİYE GİTME POTANSİYELİ OLAN VAKALARI DÖNDÜREBİLMEK"

Skolyozun ve omurga rahatsızlıklarının tedavisinde egzersiz ve takibin önemini anlatan Acıbadem Altunizade Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Güven ise, konuya ilişkin şu bilgileri aktardı:

"İdiyopatik skolyoz ergenlik dönemindeki gençlerde erken ve yeterli tedavi edilmezse yaşam boyu önemli sağlık sorunlarına neden olabilecek bir omurga deformitesidir. Hızlı ilerleme gösteren olguların bazıları kaçınılmaz olarak cerrahi tedavi gerektirmekle birlikte erken dönemde tanı konulan ve egzersiz tedavisine başlanan hastaların önemli bir bölümünde başarılı sonuçlar alınmakta ve cerrahiye gidiş durdurulabilmektedir. Bu aşamada skolyozun bilinirliği ve farkındalığı çok önemlidir. Ailenin, takip eden çocuk doktorlarının, spor eğitmenlerinin omurga eğriliğinden şüphelendikleri çocukları ve gençleri mutlaka omurga sağlığı ile uğraşan hekimlere yönlendirilmeleri gerekir. Her sağlık sorununda olduğu gibi idiyopatik skolyozda da erken tanı çok önemli olduğu için çocuğun omuz başlarının tam eşit hizada olmaması, bel çukurlarında eşitsizlik olması, çocuk eğildiği zaman sırtın, kürek kemiklerinden birinin daha yüksek olması, göğüs kafesinde asimetrik görünüm olması, giysi kollarından ve pantolon paçalarından birinin daha uzun veya kısa gelmesi gibi ailelerin gözlemleri olması durumunda mutlaka bir uzmandan görüş almaları gerekir. Ancak şüpheli asimetrilerin tümünün de skolyozdan kaynaklanması gerekmediğini de unutmamak gerekir.”

Okullar kapandı, skolyoz dedektifi anneler iş başına

En sık olarak rastlanan ve ergenlik döneminde hızlı boy uzaması ile belirginleşen idiyopatik skolyozda fizik tedavi kliniklerine başvurmak gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Konya, “Omurga eğriliğinin tipine, derecesine göre hastalara bu konuda eğitim almış fizyoterapistler tarafından uygulanan özel egzersizler veriliyor. Gereken olgularda kişiye özel korseler uyguluyoruz. Egzersiz tedavilerine uyum sağlayan ve sürdüren idiyopatik skolyozlu vakalarda eğriliğin açısal ilerleme derecesi ve hızı büyük oranda kontrol altına alınabilmektedir. Muayene ve radyolojik inceleme sonucu idiyopatik skolyoz olduğu saptanan çocukların, özellikle boy uzamasının devam ettiği yıllar boyunca omurga sağlığı ile uğraşan bir hekimin düzenli takip etmesi çok önemlidir. Bu süreçte önerilen belirli aralarla radyolojik incelemelerinin tekrarlanması ve skolyoz açısının takip edilmesi, hastanın skolyoza özel egzersizleri fizik tedavi kliniğinde ve evde düzenli yapması, ergonomik pozisyonlarda omurgayı kullanması, korseyi önerildiği şekilde ve sürede kullanması büyük önem taşır ve tedavinin başarısını etkiler” diye konuştu.

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