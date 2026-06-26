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İstanbul Çevreyolu'nda öğle saatlerinde kasası sağa doğru tehlikeli bir şekilde eğilmiş halde seyreden 34 LU 9457 plakalı kamyon, trafikteki diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Her an devrilecekmiş gibi duran ve olası bir faciaya adeta davetiye çıkaran kamyonun yürekleri ağza getiren o tehlikeli yolculuğu, arkasından ilerlemekte olan bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

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