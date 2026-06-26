Anadolu Ajansı
Trabzonspor'dan takviye: Rıdvan Öncel transferi açıklandı
Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, tecrübeli oyun kurucu Rıdvan Öncel'i transfer etti.
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Spor 1 dk önce
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, 29 yaşındaki oyun kurucu Rıdvan Öncel'i transfer etti.
- Trabzonspor, 29 yaşındaki Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattı.
- Profesyonel kariyeri 2017 yılında başlayan Öncel, daha önce Bandırma BK, Bahçeşehir Koleji, Galatasaray, Türk Telekom, Darüşşafaka ve Anadolu Efes takımlarında forma giydi.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'un takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu Rıdvan Öncel ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Takımımız, oyun kurucu Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattı. Öncel'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Rıdvan Öncel, 2017 yılında adım başlayan profesyonel kariyerinde Bandırma BK, Bahçeşehir Koleji, Galatasaray, Türk Telekom, Darüşşafaka ve Anadolu Efes takımlarında forma giydi.
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