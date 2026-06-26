Avrupa Basketbol Ligi (EuroLeague) 2026-2027 sezonunda mücadele edecek takım sayısı belirlendi. Son yönetim kurulu toplantısında, Beşiktaş GAİN'in lige dahil edilmesi kararı çıktı.

Fransız ekibi AS Monaco'nun geçici olarak EuroLeague'den ayrılmaya hazırlanması sonrası oluşacak boşluğu, 13 hissedar kulübün oy birliğiyle Beşiktaş GAİN doldurdu.

Beşiktaş GAİN oyuncusu Vitto Brown

TÜRKİYE'DEN 3'ÜNCÜ KULÜP

EuroLeague yönetimi ve kulüp hissedarları, yoğun maç takvimini hafifletmek amacıyla takım sayısını 19'a düşürme seçeneğini değerlendirdi. Ancak bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, Beşiktaş GAİN'in, Türkiye'yi temsil eden 3'üncü kulüp olmasına karar verildi.

JL BOURG HAKKINI KULLANMADI

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon EuroCup'ta finale yükselmiş, JL Bourg'a kaybederek, turnuvayı ikinci tamamlamıştı. EuroLeague bileti alma şansı bulunan Fransız temsilcisi, bu hakkı kullanmayacağını duyurmuştu. Bu gelişme, Beşiktaş'ın önünü açmış oldu.

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic

2026-2027 sezonunda EuroLeague'de yer alacak takımlar şöyle:

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş, Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Valencia Basket, Panathinaikos, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv, Zalgiris Kaunas, Bayern Münih, EA7 Emporio Armani Milan, Virtus Bologna, ASVEL, Paris Basketball, Partizan, Kızılyıldız, Dubai Basketball ve Hapoel Tel Aviv.

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