Beşiktaş, EuroLeague'de: 2026-2027 sezonu takımları belli oldu
Avrupa Basketbol Ligi (EuroLeague) 2026-2027 sezonunda mücadele edecek takım sayısı belirlendi. Son yönetim kurulu toplantısında, Beşiktaş GAİN'in lige dahil edilmesi kararı çıktı.
- EuroLeague yönetimi ve kulüp hissedarları, maç takvimini hafifletmek amacıyla takım sayısını 19'a düşürme seçeneğini değerlendirdi.Ancak Euroleague Commercial Assets Yönetim Kurulu toplantısında Beşiktaş'ın, Türkiye'yi temsil eden 3'üncü kulüp olmasına karar verildi.
- Beşiktaş, 2025-2026 sezonunda EuroCup'ta finale yükselmiş, JL Bourg'a kaybederek ikinci tamamlamıştı.
- EuroCup finalisti JL Bourg'un EuroLeague bileti hakkını kullanmayacağını açıklaması Beşiktaş'ın önünü açtı.
- 2026-2027 sezonunda EuroLeague'de yer alacak 19 takım arasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş da bulunuyor.
Fransız ekibi AS Monaco'nun geçici olarak EuroLeague'den ayrılmaya hazırlanması sonrası oluşacak boşluğu, 13 hissedar kulübün oy birliğiyle Beşiktaş GAİN doldurdu.
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TÜRKİYE'DEN 3'ÜNCÜ KULÜP
EuroLeague yönetimi ve kulüp hissedarları, yoğun maç takvimini hafifletmek amacıyla takım sayısını 19'a düşürme seçeneğini değerlendirdi. Ancak bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, Beşiktaş GAİN'in, Türkiye'yi temsil eden 3'üncü kulüp olmasına karar verildi.
JL BOURG HAKKINI KULLANMADI
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon EuroCup'ta finale yükselmiş, JL Bourg'a kaybederek, turnuvayı ikinci tamamlamıştı. EuroLeague bileti alma şansı bulunan Fransız temsilcisi, bu hakkı kullanmayacağını duyurmuştu. Bu gelişme, Beşiktaş'ın önünü açmış oldu.
2026-2027 sezonunda EuroLeague'de yer alacak takımlar şöyle:
Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş, Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Valencia Basket, Panathinaikos, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv, Zalgiris Kaunas, Bayern Münih, EA7 Emporio Armani Milan, Virtus Bologna, ASVEL, Paris Basketball, Partizan, Kızılyıldız, Dubai Basketball ve Hapoel Tel Aviv.