Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğretmen atamalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Tekin, atama takvimi ve alınacak öğretmen sayısıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Atama bekleyen yüz binlerce öğretmenin merak ettiği öğretmen alımına ilişkin de açıklamalarda bulunan Tekin, atama sayısının Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS) ardından duyurulacağını söyledi.



Bakan Tekinden açıklama.. Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Kaç öğretmen ataması olacak?



ATAMA SAYISI İÇİN AGS SONRASINI İŞARET ETTİ

Öğretmen atama takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, atama sayısının Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS) tamamlanmasının ardından açıklanacağını ifade etti.

AGS NE ZAMAN YAPILACAK?

12 Temmuz’da yapılması planlanan 2026-MEB AGS’nin AGS ve ÖABT oturumları Ankara’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle ertelendi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB AGS) kapsamındaki Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla 26 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

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