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İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bir lokantada yemek yiyen 51 yaşındaki Mehmet Tanışık, cebinde taşıdığı ve yeni aldığı 81 bin 500 lira değerindeki 13 gram altın kesesini dalgınlıkla yere düşürdü. O esnada yan masada bulunan ve durumu fark eden kimliği belirsiz bir şüpheli, yerdeki altınları kaşla göz arasında alarak yemeğini dahi yarım bırakıp hızla kayıplara karıştı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan bu fırsatçılığın ardından durumu polise bildiren mağdur adam, şahsın altınları yetkililere teslim etmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini ifade etti.

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