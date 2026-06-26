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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa seyir halindeki bir aracın hızla çarptığı korkutucu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve yaralanan talihsiz yaya, olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken; polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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