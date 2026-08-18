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801 kişiyi aynı bahaneyle 116 milyon TL dolandırdılar! 53 şüpheli tutuklandı

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801 kişiyi aynı bahaneyle 116 milyon TL dolandırdılar! 53 şüpheli tutuklandı

19 ilde kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp "internet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüpheliden 53'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 53'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 29 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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NE OLMUŞTU?

Şüphelilerin, vatandaşlara ülke genelinde internet altyapısının değişeceğini, mevcut modemlerin kullanılamayacağını ve internet hizmetlerinin kısa sürede kesileceğini, zorunlu altyapı geçişi yapılacağını ve yeni modem alınması halinde internet faturalarında indirim uygulanacağını söyledikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin modem değişikliği yapılmaması durumunda internet faturalarının artacağını belirterek vatandaşları modem satın almaya yönlendirdikleri anlaşılmıştı.

Polisin çalışmasında zanlıların bu yöntemle ülke genelinde 801 mağdura modem sattıkları, gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı ve vadedilen internet faturası indirimlerinin uygulanmadığı, mağdurların şüphelilere ait hesaplara yaklaşık 116 milyon lira gönderdikleri belirlenmişti.

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Bunun üzerine Eskişehir merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında dolandırıcılık faaliyetlerinin organize edildiği değerlendirilen şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu 90 zanlı yakalanmış, 8 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Çalışma kapsamında çok sayıda şüphelinin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesapları ile dolandırıcılıktan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya el konulmuştu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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