Galatasaray, 2022 yılında Premier Lig devi Arsenal'den 6 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden olan Lucas Torreira ile ilgili kararını verdi.

Lucas Torreira’nın, kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmesi bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk da hakkında "ayrılık" haberleri yapılan Uruguaylı futbolcunun takımda kalmasını istiyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; teknik ekip, özellikle Güney Amerika’ya transfer iddiaları çıkan tecrübeli orta sahayı 1 sezon daha kadroda tutmayı hedefliyor. Uruguaylı oyuncu da, sarı-kırmızılılarda mutlu olduğunu yakın çevresine iletti.

Lucas Torreira, geçtiğimiz sezon 46 maçta 4 gol ve 4 asisstlik skor katkısı verdi.

GARANTİ ÜCRETİNE ZAM YOLDA

Galatasaray ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcudan Başkan Dursun Özbek de memnun. Yeni sezon öncesi yönetim, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Torreira’nın kontratındaki garanti ücrette bir miktar artış yapmayı planlıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Süper Lig'e 2022-2023 sezonunda gelen Torreira, 4 sezonda 4 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, kariyerindeki en golcü ve en skorer 2 sezonu da sarı-kırmızılı ekipte geçirdi.

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