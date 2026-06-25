Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, ülkesinde katıldığı bir programda İstanbul'da yaşadığı darp olayıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Beyoğlu'nda bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde yumruklu saldırıya uğrayan Lucas Torreira, olay hakkında ilk kez konuştu.

"ANİDEN BANA YUMRUK ATTI"

Saldırını anını anlatan 30 yaşındaki futbolcu, "En son Türkiye'de bir otelde ailemle padel oynadıktan sonra akşam duş alıp çıktım. Bir çift fotoğraf çekilmek istedi, çektirdik. Tam merdivenden inerken biri yanıma geldi, fotoğraf isteyecek sanırken aniden bana yumruk attı. Ben de refleksle karşılık verdim ve adam düştü. Şoförüm ve arkadaşlarım müdahale etti. Meğer bu kişi çok yakın bir kız arkadaşıma takıntılı bir tacizciymiş. Bizim padel fotoğrafımızı görünce oteli basmış." dedi.

Lucas Torreira ve saldırgan aynı fotoğrafta

"BENİ ÖLDÜRMEYİ PLANLIYORMUŞ"

Saldırganın kendisi hakkında yaptığı paylaşımlar hakkında konuşan Torreira, "Karakolda öğrendim ki akli dengesi yerinde değilmiş ve bir yıldır annem hakkında kötü şeyler yazıp beni öldürmeyi planlıyormuş. Yumruktan ziyade mate takımımın kırılması canımı yaktı. Bu olay yüzünden biletlerimi değiştirip erken döndüm ama bu durum Türk halkının ne kadar iyi olduğu gerçeğini değiştirmez, o istisnai bir durumdu." ifadelerini kullandı.

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