Kaydet

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen ve ilk etapta 6 kişinin tutuklandığı soruşturmada çarpıcı görüntüler gün yüzüne çıktı. Eski bir İBB çalışanı olduğu öne sürülen şüphelinin, sokakta etrafı gözetledikten sonra eğilerek Karaal'ın aracına gizlice takip cihazı yerleştirdiği o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken; derinleştirilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası