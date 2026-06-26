Tiyatrocu Müjdat Gezen hakkında, YouTube programında kullandığı ifadeler nedeniyle açılan davada karar çıktı. İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, Gezen'i "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Dava, Müjdat Gezen'in Mayıs 2024'te YouTube'da yayınlanan "Müjdat Gezen ile Bizim Ev" programının "Gazeteci Ayşenur Arslan'ın Dersine Girdik" başlıklı bölümünde kullandığı ifadeler nedeniyle açıldı.

Yargılama sürecinde söz konusu ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul eden Gezen, konuşmasının halkın dini değerlerini aşağılama ya da toplumda kin ve düşmanlığa neden olma amacı taşımadığını savundu.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Mahkemedeki savunmasında açıklamalarda bulunan Müjdat Gezen şunları söyledi:

"Bu beyanlarda geçen 'Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür. Bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu'da çok sevdiğim bir laf vardır; anan mutlaka anandır, baban belki babandır. Doğru değil mi? Anne garantidir' sözlerim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in 'Cennet anaların ayakları altındadır' hadisine de atıfta bulunan, ülkemizin kadınlarını yüceltmek amacıyla söylenmiş ifadelerdir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

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