Leasing (finansal kiralama), makine, ekipman, taşıt ve gayrimenkul gibi yüksek maliyetli yatırımların finansmanında ticari işletmeler ve serbest meslek sahipleri tarafından sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Bu finansman modelini kullanmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konuların başında ise leasing sözleşmesinin iptal edilip edilemeyeceği geliyor. Peki, Leasing sözleşmesi iptal edilebilir mi?Leasing sözleşmesinin devri nasıl gerçekleştirilir?

Finansal Kiralama (Leasing), bir yatırım malının mülkiyeti mal sahibi şirkette kalacak şekilde, belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirtilen süre sonunda mülkiyetinin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.

Leasing sözleşmeleri, müşterilerle yapılan görüşmelerin ardından, anlaşmaya varılan konular üzerinden ve mevcut yasa ve düzenlemeler dâhilinde, uzman kadrolar tarafından düzenlenir.

Leasing sözleşmesi iptal edilebilir mi? Leasing sözleşmesinin iptali ve devri ile ilgili bilgiler

LEASİNG SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Leasing işlemlerinde, erken kapama olanağı mevcuttur. Sözleşmede ilgili maddenin yer alıyor olması ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi şartıyla leasing sözleşmeleri iptal edilebilir.

LEASİNG SÖZLEŞMESİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVREDİLEBİLİR Mİ?

Leasing sözleşmelerinin, leasing şirketinin bilgisi ve onayı dahilinde üçüncü kişilere devredilmesi, diğer bir deyişle kiracı değişikliği yapılabilmesi mümkündür.

Devir tarihi geldiğinde ve taksit tahsil edildiğinde, tescile tabi iş makineleri noter üzerinden devredilir. Tescile tabi olmayan makinelerde ise süreç, devir dekontunun kiracıya teslim edilmesi ile gerçekleşir.