Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Beşiktaş GAİN'i 77-75 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-1'e getirerek üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-26 sezonu Play-Off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş GAİN’i 77-75 yendi ve seride 3-1 öne geçerek şampiyonluğunu ilan etti.

İLK YARIYI BEŞİKTAŞ ÖNDE TAMAMLADI

Devon Hall, Talen Horton-Tucker, Tarık Biberovic, Nicolo Melli ve Khem Birch ilk beşiyle maça başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-16 geride tamamladı. İkinci çeyreğe de Yiğit Arslan’ın sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip skoru 34-24 getirdi ve sarı lacivertliler molaya gitti. Mola dönüşü Tarık ve Wade Baldwin’in üçlükleriyle etkili olan Fenerbahçe Beko, farkı 5’e indirerek soyunma odasına 45-40 geride gitti.

Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko

BIBEROVIC'TEN ŞAMPİYONLUK SAYISI

İkinci yarıya çok iyi bir reaksiyon göstererek başlayan Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli, Wade Baldwin ve Mikael Jantunen’in elinden bulduğu sayılarla skoru eşitledi ve Beşiktaş GAİN’i mola almaya zorladı: 54-54. Mola dönüşü pota altından skor üreten ev sahibi ekip karar çeyreğine 60-56 üstün gitti. Dördüncü çeyreğe de THT’nin serbest atışlardan bulduğu sayılarla giren Fenerbahçe Beko, skoru 68-65’e getirdi. İlerleyen bölümlerde de iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe, Tarık Biberovic’in son saniyede bulduğu kritik üçlüğüyle parkeden 77-75 galip ayrıldı ve 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı.

Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko

AZİZ YILDIRIM DA İZLEDİ

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Başkan Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

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