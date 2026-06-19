Türkiye Gazetesi
Kupaların efendisi Jasikevicius: 20. kupa zaferi!
Sarunas Jasikevicius, başantrenörlük kariyerinde 8'i Fenerbahçe Beko'da 20. şampiyonluğunu kazandı.
Özetle DinleKupaların efendisi Jasikevicius: 20. kupa zaferi!
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Spor 2 dk önce
Litvanyalı başantrenör, sarı-lacivertli takımda görev yaptığı dönemde birer THY Avrupa Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3'er Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları kazandı.
- Litvanyalı başantrenör, 2023-24 sezonundan beri sarı-lacivertli takımda görev yapmaktadır.
- Bu dönemde birer THY Avrupa Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu elde etmiştir.
- Aynı zamanda 3'er Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları da bulunmaktadır.
- Jasikevicius, Zalgiris'te 5 Litvanya Ligi ve 3 Litvanya Kupası zaferleri yaşamıştır.
- Barcelona'da ise 2'şer İspanya Ligi ve İspanya Kupası şampiyonlukları bulunmaktadır.
- Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk ve bireysel başarı kazanmıştır.
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Litvanyalı başantrenör, 2023-24 sezonundan bu yana görev yaptığı sarı-lacivertli takımda birer THY Avrupa Ligi ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3'şer Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Jasikevicius, Zalgiris'te 5 Litvanya Ligi ile 3 Litvanya Kupası, Barcelona'da ise 2'şer İspanya Ligi ile İspanya Kupası zaferleri elde etti.
Jasikevicius, oyunculuk kariyerinde de kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok şampiyonluk ve bireysel başarı kazandı.
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