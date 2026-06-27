Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bugün gerçekleştirilen Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı tamamlandı. Sınavın hemen ardından UDSP soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı soru-cevap duyurusu kısa sürede paylaşıldı. 8. sınıf, hazırlık sınıfı, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınav, 27 Haziran 2026 tarihinde uluslararası diploma ve sertifika programlarına yönelik yabancı dil yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla İngilizce ve Almanca dillerinde uygulandı.



Adaylara 50 soru yöneltilen sınavda, cevaplama süresi olarak 110 dakika verildi.

Uluslararası Diploma ve Sertifika Programları (UDSP) sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

UDSP SINAV KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

Yazılı sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Millî Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Sınav sonuçları 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü açıklanacak.

ALMANCA VE İNGİLİZCE A-B KİTAPÇIKLARI İÇİN TIKLAYIN



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